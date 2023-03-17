За год войны регулятор наложил штрафы на сумму 6,8 миллиона на предприятия в сфере энергетики — Finance.ua

За год войны регулятор наложил штрафы на сумму 6,8 миллиона на предприятия в сфере энергетики Сегодня 07:10 — Фондовый рынок

За год войны регулятор наложил штрафы на сумму 6,8 миллиона на предприятия в сфере энергетики

За год полномасштабной войны НКРЭКУ провела 185 проверок и наложила 6,8 миллионов гривен штрафов на предприятия в сфере энергетики и коммунальных услуг.

За год войны регулятору поступило около 17,5 тысячи индивидуальных и коллективных обращений от граждан из всех регионов Украины.

Кроме того, Комиссия провела 185 проверок лицензиатов по обоснованным обращениям бытовых потребителей о нарушении их законных прав и интересов.

По результатам проверок было принято 70 решений о наложении штрафных санкций на сумму более 6,8 млн грн и 58 распоряжений относительно необходимости устранения около 240 нарушений.

Напомним, в связи с улучшением ситуации с электроснабжением в целом по Украине увеличилось количество обращений потребителей, в которых они просят не рассматривать свои прежние жалобы по несоблюдению графиков отключений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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