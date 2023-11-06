За год спрос на б/у иномарки вырос почти вдвое: ТОП-10 автомобилей октября — Finance.ua

За год спрос на б/у иномарки вырос почти вдвое: ТОП-10 автомобилей октября Сегодня 21:08 — Личные финансы

За год спрос на б/у иномарки вырос почти вдвое: ТОП-10 автомобилей октября

Украинский автопарк в октябре пополнили 21,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа — регистрации таких авто по сравнению с октябрем 2022 года выросли на 41%, по сравнению с сентябрем 2023-го — на 1%.

Об этом сообщает профильная ассоциация «Укравтопром».

При этом наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 44%. Далее следуют: дизельные — 31%; электромобили — 17%; авто с ГБО — 5%; гибриды — 3%.

Читайте также Как зарегистрировать растаможенное авто

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf, а вся пятерка лидеров в последние месяцы остается неизменной.

Так, в топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf — 1544 ед.; Renault Megane — 1200 ед.; Skoda Octavia — 960 ед.; Volkswagen Passat — 785 ед.; Nissan Leaf — 573 ед.; Volkswagen Tiguan — 451 ед.; Tesla Model 3 — 442 ед.; Audi A4 — 416 ед.; Ford Focus — 411 ед.; Nissan Qashqai — 404 ед.

При этом средний возраст подержанных машин, перешедших в октябре на украинские номера, составляет девять с половиной лет.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 169,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,4 раза больше реализации новых авто за тот же период.

Где бы вы ни находились, не забывайте заботиться о своей безопасности во время путешествий на авто. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.