За год спрос на б/у иномарки вырос почти вдвое: ТОП-10 автомобилей октября — Finance.ua
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За год спрос на б/у иномарки вырос почти вдвое: ТОП-10 автомобилей октября

Личные финансы
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За год спрос на б/у иномарки вырос почти вдвое: ТОП-10 автомобилей октября
За год спрос на б/у иномарки вырос почти вдвое: ТОП-10 автомобилей октября
Украинский автопарк в октябре пополнили 21,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа — регистрации таких авто по сравнению с октябрем 2022 года выросли на 41%, по сравнению с сентябрем 2023-го — на 1%.
Об этом сообщает профильная ассоциация «Укравтопром».
При этом наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 44%. Далее следуют: дизельные — 31%; электромобили — 17%; авто с ГБО — 5%; гибриды — 3%.
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Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf, а вся пятерка лидеров в последние месяцы остается неизменной.
Так, в топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:
  1. Volkswagen Golf — 1544 ед.;
  2. Renault Megane — 1200 ед.;
  3. Skoda Octavia — 960 ед.;
  4. Volkswagen Passat — 785 ед.;
  5. Nissan Leaf — 573 ед.;
  6. Volkswagen Tiguan — 451 ед.;
  7. Tesla Model 3 — 442 ед.;
  8. Audi A4 — 416 ед.;
  9. Ford Focus — 411 ед.;
  10. Nissan Qashqai — 404 ед.
При этом средний возраст подержанных машин, перешедших в октябре на украинские номера, составляет девять с половиной лет.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 169,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,4 раза больше реализации новых авто за тот же период.
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По материалам:
Finance.ua
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