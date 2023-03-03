За год полномасштабной войны Украина потеряла более трех миллионов рабочих мест — Finance.ua
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За год полномасштабной войны Украина потеряла более трех миллионов рабочих мест

Казна и Политика
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За год полномасштабной войны Украина потеряла более трех миллионов рабочих мест
За год полномасштабной войны Украина потеряла более трех миллионов рабочих мест
За год полномасштабного вторжения россии Украина потеряла более 3 миллионов рабочих мест. Для улучшения ситуации в этом направлении правительство уже ввело программу «єРобота».
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве.
«Экономическое восстановление — это то, что мы обязаны делать. Более трех миллионов рабочих мест потеряно украинцами за год полномасштабной войны. Поэтому мы начали программу єРобота», — подчеркнул глава украинского правительства.
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Шмыгаль добавил, что Кабмин продолжит работу программы, предусматривающей предоставление украинцам грантов для начала бизнеса, развития предпринимательства и обучения. Поскольку она продемонстрировала первые хорошие результаты.
Напомним, правительственный проект «єРобота» включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности. Первая волна подачи заявлений на получение микрогрантов для начала или развития своего бизнеса стартовала в этом году 1 февраля 2023 года.
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Проект включает в себя 6 грантовых программ: микрогранты для создания собственного бизнеса; гранты для развития перерабатывающего предприятия; государственное финансирование закладки сада; средства для развития тепличного хозяйства; грант на реализацию стартапа; средства на обучение ІТ-специальностям.
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По материалам:
Укрінформ
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