За год через платформу United24 на помощь Украине поступило $325 млн — Finance.ua

За год через платформу United24 на помощь Украине поступило $325 млн Сегодня 15:34 — Казна и Политика

За год через фандрейзинговую платформу United24 на помощь Украине поступило более 325 млн долларов.

Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram-канале.

«Год UNITED24 — платформе Президента Владимира Зеленского, которая объединила весь мир ради помощи Украины. За это время на счета НБУ поступило более 325 млн долларов взносов от международных компаний и украинского бизнеса, благотворительных организаций, мировых звезд и простых людей из 110 стран мира», — сообщил он.

Президент Владимир Зеленский в Telegram-канале сообщил, что за средства, аккумулированные через платформу, профильные министерства приобрели 176 машин скорой помощи, а также сотни единиц медицинского оборудования и амуниции для украинских защитников, первую в Украине машину для разминирования законтрактовали более 3839 БПЛА/комплексов БПЛА, отстроили 11 мостов на деоккупированных Николаевщине и Херсонщине и основали первый в мире флот морских дронов.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2022 года Зеленский презентовал инициативу для пожертвований Украине United24 . Средства, поступающие через эту платформу, распределяются по трем направлениям: оборона и разминирование; медицинская помощь; восстановление Украины.

В январе премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что первые 18 домов за средства, собранные в рамках платформы UNITED24, будут отстроены в Киевской области

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.