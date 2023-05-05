За год через платформу United24 на помощь Украине поступило $325 млн — Finance.ua
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За год через платформу United24 на помощь Украине поступило $325 млн

Казна и Политика
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За год через фандрейзинговую платформу United24 на помощь Украине поступило более 325 млн долларов.
Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram-канале.
«Год UNITED24 — платформе Президента Владимира Зеленского, которая объединила весь мир ради помощи Украины. За это время на счета НБУ поступило более 325 млн долларов взносов от международных компаний и украинского бизнеса, благотворительных организаций, мировых звезд и простых людей из 110 стран мира», — сообщил он.
Президент Владимир Зеленский в Telegram-канале сообщил, что за средства, аккумулированные через платформу, профильные министерства приобрели 176 машин скорой помощи, а также сотни единиц медицинского оборудования и амуниции для украинских защитников, первую в Украине машину для разминирования законтрактовали более 3839 БПЛА/комплексов БПЛА, отстроили 11 мостов на деоккупированных Николаевщине и Херсонщине и основали первый в мире флот морских дронов.
Как сообщали Українськi Новини, в мае 2022 года Зеленский презентовал инициативу для пожертвований Украине United24. Средства, поступающие через эту платформу, распределяются по трем направлениям: оборона и разминирование; медицинская помощь; восстановление Украины.
В январе премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что первые 18 домов за средства, собранные в рамках платформы UNITED24, будут отстроены в Киевской области.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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