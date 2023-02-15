За две недели Укрпочта обменяла 5 миллионов старых ламп на LED-лампы — Finance.ua

За две недели Укрпочта обменяла 5 миллионов старых ламп на LED-лампы Сегодня 10:45 — Личные финансы

За две недели Укрпочта обменяла 5 миллионов старых ламп на LED-лампы

С начала работы программы по обмену ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы на Укрпочте обменяли уже 5 млн ламп.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Таким образом, участие в программе принял один миллион украинцев.

Активнее всего обменивают лампы жители Киева и области. Так, на Киевщине обменяли 585 тыс., Львовщине — 420, Днепропетровщине — 410 тыс., Житомирщине — 220 тыс., Виннитчине — 248 тыс., Одесщине — 237 тыс., Черкасщине — 200 тыс., Хмельнитчине — еще 204 тыс.

Всего Европейский Союз в рамках программы планирует предоставить Украине 35 млн LED-ламп для поддержки украинской энергосистемы в условиях массированных атак россиян. К реализации программы также присоединилась Франция, профинансировавшая дополнительные 5 миллионов ламп.

«До конца месяца планируем, что передвижные отделения Укрпочты повезут LED-лампы в самые отдаленные села, чтобы все без исключения украинцы могли воспользоваться возможностью заменить старые лампы накаливания на новые энергосберегающие лампы», — отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский. Такая возможность появится 25 февраля.

Справка Fianance.ua:

украинцы с 30 января могут обменять 5 старых ламп накаливания на столько же LED-ламп;



в Минэкономики объяснили, что есть два доступных способа, как обменять лампы: через приложение Дія и на Укрпочте;



за первые три дня программы по обмену ламп накаливания на LED-лампы в отделениях Укрпочты украинцы обменяли более 750 тысяч штук.

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