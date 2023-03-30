За день из Silicon Valley Bank вкладчики вывели $42 млрд, на следующий день заказали еще $100 млрд — Finance.ua

За день из Silicon Valley Bank вкладчики вывели $42 млрд, на следующий день заказали еще $100 млрд Сегодня 15:32 — Фондовый рынок

За день из Silicon Valley Bank вкладчики вывели $42 млрд, на следующий день заказали еще $100 млрд

В Сенате США 28 марта состоялись слушания по банкротству Silicon Valley Bank (SVB).

Об этом пишет The Information.

В ходе слушаний представители Федерального резерва рассказали, что из-за паники вкладчиков 9 марта из банка вывели $42 млрд депозитов, а на 10 марта заказ на вывод средств достиг $100 млрд.

Банк не располагал соответствующим обеспечением, чтобы удовлетворить клиентский спрос, поэтому регуляторы решили закрыть банк, заявил Майкл Барр, заместитель председателя Федерального резерва по надзору.

Федеральный резерв вместе с работниками Silicon Valley Bank пытались найти ресурсы для обеспечения $42 млрд выведенных в тот день средств — почти четверти всей депозитной массы банка. Однако по состоянию на утро пятницы стало ясно, что этого недостаточно, рассказал Барр.

Среди тех, кто пытался вывести деньги в четверг, 9 марта — Founders Fund, соучредителем которого является Питер Тиль, и большое количество венчурных фондов.

Напомним, Silicon Valley Bank внезапно стал крупнейшим банкротом США, потеряв все менее чем через 48 часов после того, как наметил план укрепления капитала. Банк понес огромные убытки от продажи своих ценных бумаг на фоне роста процентных ставок, что обеспокоило инвесторов и вкладчиков, которые быстро начали забирать свои деньги. Только 9 марта инвесторы и вкладчики пытались вывести около $42 млрд.

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