За апрель в Украине продали рекордное количество коммерческих автомобилей — Finance.ua

За апрель в Украине продали рекордное количество коммерческих автомобилей Сегодня 19:45 — Личные финансы

За апрель в Украине продали рекордное количество коммерческих автомобилей

В апреле украинцы приобрели 4,8 тысячи легких коммерческих транспортных средств полной массой до 3,5 тонн. Такой показатель оказался на 140% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 7,7% больше, чем в марте текущего года.

Как стало известно, большинство малых коммерческих автомобилей в апреле приобрели на внутреннем рынке: 3,5 тысячи (72,7%). Из-за границы привезли 867 подержанных LCV (18%).

Новых импортных LCV продали 358 штук, еще 91 проданный легкий грузовик был переоборудован украинскими предприятиями с импортных шасси или машинокомплектов.

Лидером на рынке внутренних перепродаж малой коммерческой техники традиционно остается Mercedes-Benz Sprinter (497 ед.).

На втором месте рейтинга остается Renault Master (330 шт.), а третье место занял Ford Transit (+1 позиция, 235 шт.).

Самой популярной моделью импортных б/у LCV остается

Renault Master (223 шт.),

на втором месте разместился Mercedes-Benz Sprinter (188 шт.),

а третье место занял Volkswagen Crafter (78 шт.).

Лидером сегмента новых LCV в апреле стал Renault Express (96 ед.). На второе место поднялся Renault Master (55 шт.). Замыкает топ-3 Volkswagen Crafter (28 ед.).

Как сообщалось, в апреле украинцы приобрели 5 тысяч новых легковых автомобилей.

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MMR По материалам:

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