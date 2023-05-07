За апрель в Украине продали рекордное количество коммерческих автомобилей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За апрель в Украине продали рекордное количество коммерческих автомобилей

Личные финансы
21
За апрель в Украине продали рекордное количество коммерческих автомобилей
За апрель в Украине продали рекордное количество коммерческих автомобилей
В апреле украинцы приобрели 4,8 тысячи легких коммерческих транспортных средств полной массой до 3,5 тонн. Такой показатель оказался на 140% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 7,7% больше, чем в марте текущего года.
Как стало известно, большинство малых коммерческих автомобилей в апреле приобрели на внутреннем рынке: 3,5 тысячи (72,7%). Из-за границы привезли 867 подержанных LCV (18%).
Новых импортных LCV продали 358 штук, еще 91 проданный легкий грузовик был переоборудован украинскими предприятиями с импортных шасси или машинокомплектов.
Лидером на рынке внутренних перепродаж малой коммерческой техники традиционно остается Mercedes-Benz Sprinter (497 ед.).
На втором месте рейтинга остается Renault Master (330 шт.), а третье место занял Ford Transit (+1 позиция, 235 шт.).
Место для вашей рекламы
Самой популярной моделью импортных б/у LCV остается
  • Renault Master (223 шт.),
  • на втором месте разместился Mercedes-Benz Sprinter (188 шт.),
  • а третье место занял Volkswagen Crafter (78 шт.).
Лидером сегмента новых LCV в апреле стал Renault Express (96 ед.). На второе место поднялся Renault Master (55 шт.). Замыкает топ-3 Volkswagen Crafter (28 ед.).
Как сообщалось, в апреле украинцы приобрели 5 тысяч новых легковых автомобилей.
😎 Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.