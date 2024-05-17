Бизнесу могут запретить перевозить автомобили между областями: Железняк объяснил норму законопроекта о мобилизации — Finance.ua

Бизнесу могут запретить перевозить автомобили между областями: Железняк объяснил норму законопроекта о мобилизации Сегодня 11:01 — Личные финансы

Бизнесу могут запретить перевозить автомобили между областями: Железняк объяснил норму законопроекта о мобилизации

Кабинет Министров планирует разработать новые нормы о постановке на учет транспортных средств для бизнеса. Это один из пунктов принятого накануне законопроекта о мобилизации.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Фото: Ярослав Железняк

По его словам, согласно документу, на военном учете должны состоять все транспортные средства бизнеса, включая легковые.

«И тогда получится, что постановлением с 18 мая запретят юридическим лицам перемещать транспортные средства, состоящие на военном учете (а это все, кроме мотоциклов) не только за границу, но и за пределы области регистрации (кроме смежных областей)», — подчеркнул нардеп.

Железняк отметил, что решение пока не принято, а сам документ может измениться. Однако если его примут в таком виде, он может повлиять на работу бизнеса. Службы доставки, перевозчики, почта должны будут работать разве что путем перегрузки в пределах областей. Импорт или экспорт только на иностранном транспорте.

«Еще раз, пока решение не принято — то напишу дипломатично, это риск, что фактически это остановит работу многих бизнесов в стране», — пояснил Железняк.

Справка Finance.ua:

ранее представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин объяснил, когда военнообязанных могут ограничить в праве на управление авто;

по его словам, уклоняющемуся человеку в течение 5 дней с момента, когда он должен явиться в ТЦК и СП по повестке, направляется требование по исполнению обязанности военнообязанного. После этого, если человек в течение 10 дней игнорирует и его, добровольно не приходит, не обновляет, не уточняет свои данные в ТЦК и СП, следует обращение в суд. Суд уже принимает решение об ограничении управления транспортным средством;

военнообязанные, которые получили по несколько штрафов и не явились в ТЦК, могут быть привлечены к уголовной ответственности.



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