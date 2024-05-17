Как правильно закрыть ФЛП: инструкция для предпринимателей — Finance.ua

Как правильно закрыть ФЛП: инструкция для предпринимателей Сегодня 08:02 — Личные финансы

Как правильно закрыть ФЛП: инструкция для предпринимателей

Если вы решили завершить предпринимательскую деятельность, нужно обратиться с соответствующим заявлением к государственному регистратору или подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности в электронной форме, например через кабинет гражданина на Портале Дія.

ФЛП лишается статуса предпринимателя с даты внесения в ЕГР соответствующей записи.

Как снять с учета ФЛП в налоговых органах

Государственная регистрация закрытия ФЛП не снимает с вас обязательств, возникших в связи с ведением предпринимательской деятельности. Фактически ФЛП все еще состоит в органах ГНС на учете как налогоплательщик, получавший прибыль от предпринимательской деятельности.

Так что в случае закрытия ФЛП обязательно нужно:

Представить предусмотренную законодательством ликвидационную отчетность — для «упрощенцев» это декларация плательщика единого налога и отчет по ЕСВ.

Провести окончательные расчеты с бюджетом, уплатив необходимые налоги и сборы — обязательства, предусмотренные последним отчетным периодом, и возникшие ранее, но не погашенные вовремя.



Если ФЛП подавал форму № 20-ОПП, ее тоже нужно отменить, предоставив Отчет по форме № 20-ОПП с информацией о закрытии объекта/объектов налогообложения.



Если у ФЛП есть зарегистрированный РРО, он тоже должен быть снят с учета.



Закрытие счетов ФЛП в банке

Также для прекращения ФЛП нужно «обнулить» и закрыть все имеющиеся предпринимательские счета путем подачи соответствующего заявления в обслуживающий банк.

Кстати, перечень открытых счетов можно проверить в Электронном кабинете плательщика, в разделе «Учетные данные плательщика» — «Данные о банковских счетах».

Читайте также В каких сферах чаще всего закрываются ФЛП в Украине (инфографика)

Также сформируйте выписку о движении денежных средств по всем счетам с даты возможной налоговой проверки по день официального закрытия ФЛП.

Документальная проверка ФЛП перед ликвидацией

Сам факт начатой ​​процедуры прекращения предпринимательской деятельности ФЛП является поводом для проведения документальной внеплановой проверки налогоплательщика не менее 3 последних лет. Но здесь учитывайте, что сначала из-за карантина, а затем из-за введения военного положения, временно был прекращен срок давности.

Поданное заявление о прекращении предпринимательской деятельности и поданная ликвидационная отчетность — еще не означают полное закрытие вашего ФЛП. Поскольку после государственной регистрации прекращение предпринимательской деятельности физическое лицо продолжает учитываться в контролирующих органах как физическое лицо — налогоплательщик, получавшее доходы от осуществления предпринимательской деятельности. И только проведение документальной проверки будет являться основанием снятия ФЛП с учета в налоговой и будет означать завершение процедуры прекращения предпринимательской деятельности.

Читайте также: Изменения для ФЛП в 2024 году

Однако не все ФЛП проходят такую ​​проверку. Налоговики используют свое право на проведение документальной внеплановой проверки, если считают это нужным.

Но вы можете самостоятельно инициировать прохождение проверки, если все же желаете поскорее полностью сняться с учета в налоговой. Для этого нужно написать в ГНС соответствующее заявление. Пройти документальную внеплановую проверку — это ваше право.

В первую очередь это может быть актуально для тех, кто хочет переехать в другую страну для постоянного проживания. Во всех остальных случаях инициировать проверку самостоятельно оснований нет.

При прохождении проверки нужно будете предоставить налоговой все документы, связанные с вашей предпринимательской деятельностью. И даже в случае, если вы закрыли ФЛП, но не планируете самостоятельно инициировать снятие с учета — нужные для проверки документы храните.

Учитывайте, что срок, в течение которого налоговым органом принимается решение о назначении документальной внеплановой проверки, в частности, при прекращении деятельности ФЛП, НКУ не определен. Поэтому следует всегда быть к этому готовым.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.