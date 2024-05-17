Как правильно закрыть ФЛП: инструкция для предпринимателей — Finance.ua

Как правильно закрыть ФЛП: инструкция для предпринимателей
Если вы решили завершить предпринимательскую деятельность, нужно обратиться с соответствующим заявлением к государственному регистратору или подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности в электронной форме, например через кабинет гражданина на Портале Дія.
ФЛП лишается статуса предпринимателя с даты внесения в ЕГР соответствующей записи.
Как снять с учета ФЛП в налоговых органах
Государственная регистрация закрытия ФЛП не снимает с вас обязательств, возникших в связи с ведением предпринимательской деятельности. Фактически ФЛП все еще состоит в органах ГНС на учете как налогоплательщик, получавший прибыль от предпринимательской деятельности.
Так что в случае закрытия ФЛП обязательно нужно:
- Представить предусмотренную законодательством ликвидационную отчетность — для «упрощенцев» это декларация плательщика единого налога и отчет по ЕСВ.
- Провести окончательные расчеты с бюджетом, уплатив необходимые налоги и сборы — обязательства, предусмотренные последним отчетным периодом, и возникшие ранее, но не погашенные вовремя.
- Если ФЛП подавал форму № 20-ОПП, ее тоже нужно отменить, предоставив Отчет по форме № 20-ОПП с информацией о закрытии объекта/объектов налогообложения.
- Если у ФЛП есть зарегистрированный РРО, он тоже должен быть снят с учета.
Закрытие счетов ФЛП в банке
Также для прекращения ФЛП нужно «обнулить» и закрыть все имеющиеся предпринимательские счета путем подачи соответствующего заявления в обслуживающий банк.
Кстати, перечень открытых счетов можно проверить в Электронном кабинете плательщика, в разделе «Учетные данные плательщика» — «Данные о банковских счетах».
Также сформируйте выписку о движении денежных средств по всем счетам с даты возможной налоговой проверки по день официального закрытия ФЛП.
Документальная проверка ФЛП перед ликвидацией
Сам факт начатой процедуры прекращения предпринимательской деятельности ФЛП является поводом для проведения документальной внеплановой проверки налогоплательщика не менее 3 последних лет. Но здесь учитывайте, что сначала из-за карантина, а затем из-за введения военного положения, временно был прекращен срок давности.
Поданное заявление о прекращении предпринимательской деятельности и поданная ликвидационная отчетность — еще не означают полное закрытие вашего ФЛП. Поскольку после государственной регистрации прекращение предпринимательской деятельности физическое лицо продолжает учитываться в контролирующих органах как физическое лицо — налогоплательщик, получавшее доходы от осуществления предпринимательской деятельности. И только проведение документальной проверки будет являться основанием снятия ФЛП с учета в налоговой и будет означать завершение процедуры прекращения предпринимательской деятельности.
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Однако не все ФЛП проходят такую проверку. Налоговики используют свое право на проведение документальной внеплановой проверки, если считают это нужным.
Но вы можете самостоятельно инициировать прохождение проверки, если все же желаете поскорее полностью сняться с учета в налоговой. Для этого нужно написать в ГНС соответствующее заявление. Пройти документальную внеплановую проверку — это ваше право.
В первую очередь это может быть актуально для тех, кто хочет переехать в другую страну для постоянного проживания. Во всех остальных случаях инициировать проверку самостоятельно оснований нет.
При прохождении проверки нужно будете предоставить налоговой все документы, связанные с вашей предпринимательской деятельностью. И даже в случае, если вы закрыли ФЛП, но не планируете самостоятельно инициировать снятие с учета — нужные для проверки документы храните.
Учитывайте, что срок, в течение которого налоговым органом принимается решение о назначении документальной внеплановой проверки, в частности, при прекращении деятельности ФЛП, НКУ не определен. Поэтому следует всегда быть к этому готовым.
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