За 8000 долларов США обещал помочь с документами для снятия с военного учета — киевлянину сообщили о подозрении — Finance.ua
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За 8000 долларов США обещал помочь с документами для снятия с военного учета — киевлянину сообщили о подозрении

Криминал
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При процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении в мошенничестве жителю Киева, который за деньги обещал помочь получить документы для снятия с военного учета (ч. 3 ст. 190 УК Украины).
По данным следствия, 37-летний мужчина за 8000 долларов США обещал организовать выдачу военнообязанным мужчинам справок, которые в дальнейшем могут быть использованы для снятия с военного учета.
Однако, получив деньги, никакой помощи не оказывал, объясняя это якобы возникновением форс-мажорных обстоятельств. На самом деле никаких связей или знакомств, которыми он хвастался перед «клиентами», у мужчины не было.
В ходе досудебного расследования зафиксирован ряд фактов получения денег от военнообязанных.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, при оперативном сопровождении работников ГСР Национальной полиции Украины.
По материалам:
borgexpert
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