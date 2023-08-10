За 7 месяцев 2023 года таможни Гостаможслужбы выявили нарушений таможенных правил на сумму 6,1 млрд грн — Finance.ua

За 7 месяцев 2023 года таможни Гостаможслужбы выявили нарушений таможенных правил на сумму 6,1 млрд грн
В январе-июле 2023 года выявлено 6976 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму свыше 6,1 млрд грн (стоимостный показатель увеличился в 3 раза по сравнению с аналогичными месяцами 2022 года).
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Изъяты предметы правонарушений на сумму почти 439 млн грн. В частности:
- промышленных товаров на сумму 289 млн грн
- продовольственных товаров на сумму 55 млн грн
- валюты на сумму свыше 66 млн грн
- транспортных средств на сумму 29 млн грн
Непосредственно таможнями рассмотрено 1976 дел о нарушении таможенных правил.
Применены административные взыскания в виде штрафа на сумму 71 млн грн, из которых взыскано в Госбюджет 41 млн гривен.
На рассмотрение в суд таможнями передано 3897 дел о нарушении таможенных правил на сумму 1,9 млрд гривен.
По результатам рассмотрения дел судами наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 1,4 млрд грн.
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