За 7 месяцев 2023 года таможни Гостаможслужбы выявили нарушений таможенных правил на сумму 6,1 млрд грн — Finance.ua
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За 7 месяцев 2023 года таможни Гостаможслужбы выявили нарушений таможенных правил на сумму 6,1 млрд грн

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В январе-июле 2023 года выявлено 6976 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму свыше 6,1 млрд грн (стоимостный показатель увеличился в 3 раза по сравнению с аналогичными месяцами 2022 года).
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
За 7 месяцев 2023 года таможни Гостаможслужбы выявили нарушений таможенных правил на сумму 6,1 млрд грн
Изъяты предметы правонарушений на сумму почти 439 млн грн. В частности:
  • промышленных товаров на сумму 289 млн грн
  • продовольственных товаров на сумму 55 млн грн
  • валюты на сумму свыше 66 млн грн
  • транспортных средств на сумму 29 млн грн
Непосредственно таможнями рассмотрено 1976 дел о нарушении таможенных правил.
Применены административные взыскания в виде штрафа на сумму 71 млн грн, из которых взыскано в Госбюджет 41 млн гривен.
На рассмотрение в суд таможнями передано 3897 дел о нарушении таможенных правил на сумму 1,9 млрд гривен.
По результатам рассмотрения дел судами наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 1,4 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
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