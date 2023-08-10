За 7 месяцев 2023 года таможни Гостаможслужбы выявили нарушений таможенных правил на сумму 6,1 млрд грн — Finance.ua

За 7 месяцев 2023 года таможни Гостаможслужбы выявили нарушений таможенных правил на сумму 6,1 млрд грн Сегодня 11:15

В январе-июле 2023 года выявлено 6976 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму свыше 6,1 млрд грн (стоимостный показатель увеличился в 3 раза по сравнению с аналогичными месяцами 2022 года).

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Изъяты предметы правонарушений на сумму почти 439 млн грн. В частности:

промышленных товаров на сумму 289 млн грн

продовольственных товаров на сумму 55 млн грн

валюты на сумму свыше 66 млн грн

транспортных средств на сумму 29 млн грн

Непосредственно таможнями рассмотрено 1976 дел о нарушении таможенных правил.

Применены административные взыскания в виде штрафа на сумму 71 млн грн, из которых взыскано в Госбюджет 41 млн гривен.

На рассмотрение в суд таможнями передано 3897 дел о нарушении таможенных правил на сумму 1,9 млрд гривен.

По результатам рассмотрения дел судами наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 1,4 млрд грн.

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