За 5 лет бюджет Украины получил 10 млрд грн от продажи госимущества — ФГИУ
Из них 9,8 млрд грн поступило в государственный бюджет от продажи объектов Фондом госимущества, 3,8 млрд грн — поступления в местные бюджеты по итогам приватизационных торгов, объявленных общинами.
Об этом сообщает ФГИУ.
За время большой войны в государственный и местные бюджеты приватизационные э-аукционы помогли заработать 2,8 млрд гривен при стартовой стоимости объектов в 1 млрд. Из этих поступлений львиная доля — 2,4 млрд грн — доходы государства от продажи объектов ФГИУ. Конкурировали за объекты от фонда в среднем 4 участника, благодаря чему цена росла почти втрое.
В пятерку самых дорогих объектов, приватизированных за 5 лет реформы, вошли:
- гостиница «Днепр» — 1,1 млрд грн;
- Калушская ТЭЦ — 801 млн грн;
- Львовская исправительная колония — 377 млн грн;
- гостиница «Эрмитаж» — 311 млн грн;
- «Одессавинпром» — 235 млн грн.
Все эти объекты находились в государственной собственности.
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