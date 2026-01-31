0 800 307 555
За 2025 год дел о мошенничестве в Украине уменьшилось на четверть — исследование

21
На четверть стало меньше дел по мошенничеству в 2025 году
На четверть стало меньше дел по мошенничеству в 2025 году, Фото: freepik
В 2025 году в Украине зафиксировали 48,8 тыс. уголовных дел за мошенничество, что на четверть меньше, чем годом ранее (65 тыс. дел). Подозрение вручено по каждому пятому делу, впрочем, до суда дошло всего 18% производств.
Об этом сообщает «Опендатабот» со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры Украины.

Мошенничество вернулось к уровню 2016 года

Аналитики отмечают, что актуальные показатели фактически соответствуют уровню 2016 года, когда в Украине фиксировали чуть более 46 тыс. таких производств.
До 2022 года количество новых производств стабильно уменьшалось из года в год, а в 2023 году произошел пик: 82 609 уголовных дел — в среднем, почти 7 тыс. ежемесячно.
Количество дел по мошенничеству
Количество дел по мошенничеству, Інфографіка: Опендатабот
Однако за последние два года статистика снова идет на убыль. В частности, в 2025 году в среднем регистрировали около 4 тыс. дел ежемесячно.
Несмотря на уменьшение количества производств, подозрение вручили по каждому пятому делу (10 456 производств). В суд передано еще меньше — 8758 производств (18%). Для сравнения, в 2024 году этот показатель достигал 24%.

Где мошенничеств фиксируют больше всего

Наибольшее количество дел по мошенничеству зафиксировали в столице — 6 825. Далее в антирейтинге — Днепропетровская и Харьковская области с 4 844 и 3 677 делами соответственно.
Количество дел по мошенничеству в 2025 году
Количество дел по мошенничеству в 2025 году, Інфографіка: Опендатабот
В «Опендатабот» добавляют, что почти по всей стране количество новых производств уменьшилось.
Единственным регионом, где зафиксировали рост, стала Хмельницкая область (+2,7% в год).
Наиболее ощутимое улучшение ситуации наблюдается в Николаевской области, где количество новых дел сократилось почти вдвое, а также в Черновицкой области (-39%).
По материалам:
Finance.ua
