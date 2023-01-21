За 2022 год выросли продажи украинского вина — Finance.ua

За 2022 год выросли продажи украинского вина
Несмотря на войну, украинские виноделы отмечают увеличение продаж вина.
Об этом сообщил основатель и гендиректор медиапроекта «Сердце Вина» Роман Заец, информирует Агробизнес Сегодня.
Комментарий: «В частных разговорах почти все виноделы отметили, что в 2022 году выросли продажи вина. Не все, честно говоря, были готовы к определенному ажиотажу, но фиксируем факт: война изменила отношение к украинскому вину. Несмотря на сложные времена, винодельням грех жаловаться на продажи», — отметил он.
По мнению Романа Зайца, изменение статуса украинских вин произошло по нескольким причинам:
- так называемый «сухой закон» в начале полномасштабной войны способствовал прямым продажам;
- в последнее время рестораны и бары наконец-то захотели иметь украинские вина в своих винных картах;
- украинские вина отправились на экспорт, а для удовлетворения виновных потребностей симпатиков Украины за границей нужно много вина;
- платежеспособные украинцы стали покупать больше местного продукта;
- выросли онлайн-продажи, а крафтовое украинское вино можно купить преимущественно в онлайне.
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