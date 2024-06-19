За 2 года в россии открылось более 16 тыс. компаний с иностранными участниками: кто инвестирует (инфографика) — Finance.ua

За 2 года в россии открылось более 16 тыс. компаний с иностранными участниками: кто инвестирует (инфографика)
16 533 компании с иностранными участниками из 143 стран было зарегистрировано в россии за почти два с половиной года полномасштабной войны.
Об этом пишет YouControl.
Взносы в уставные капиталы компаний за этот период составляют более 240 млрд рублей или почти 2,7 млрд долларов.
Крупнейшими инвесторами в российскую экономику стали физические и юридические лица из беларуси и Китая. Аналитики R&D центра YouControl проанализировали данные ЭГРЮЛ и определили десятку компаний с иностранными участниками по размеру уставного капитала.
С 24 февраля по 31 декабря 2022 года включительно в россии зарегистрировалось 5541 юрлицо, за 2023 год — 7735, за 5 месяцев 2024-го — 3257 юрлиц с иностранными участниками.
Лидерами среди регионов рф по количеству зарегистрированных компаний с иностранным капиталом стала Москва (8771) и Московская область (1231), что совокупно составляет более 60% от количества изучаемых предприятий.
Около 10% (1628) зарегистрированы в Смоленской области, граничащей с республикой беларусь, участниками этих компаний являются преимущественно граждане беларуси. Местом регистрации почти 6% вновь фирм (960) стал Санкт-Петербург.
Половина из исследуемых компаний — 8598 юрлиц работают в торговой сфере, 1950 фирм задействованы в строительстве. Еще 1058 российских компаний с иностранными участниками предоставляют административные и сопутствующие дополнительные услуги. Перерабатывающей промышленностью занимаются 1048 фирм из проанализированного списка.
Кто в мире инвестирует в экономику россии
Участниками 16 533 вновь созданных российских компаний с начала полномасштабного вторжения россии в Украину стали физические и юридические лица из 143 стран мира.
В некоторых предприятиях участниками были юридические лица и/или физические лица из разных стран одновременно. Участниками 5131 компании стали представители республики беларусь. Совладельцами чуть более 22% компаний (3763) стали граждане Китая и китайские юридические лица.
Также активно участвовали в создании российских компаний физические и юридические лица из Кыргызстана (1695), Казахстана (1063) и Узбекистана (889). Более 1000 фирм зарегистрировано с участием представителей из Турции (519) и Армении (542).
Инвесторов из европейских стран меньше, но, к сожалению, они есть и их более 700.
В частности, 120 предприятий с представителями из Молдовы, 88 — из Латвии, 87 — из Германии, 73 — из Италии и 73 — из Сербии. Участниками около 200 российских компаний стали преимущественно юридические лица из оффшорных зон.
Больше всего из Кипра — 120 компаний.
Выводы
Сумма налогов, уплаченных всеми иностранными компаниями, работающими в россии, в 2022—2023 годах может составить 20 миллиардов долларов в год, согласно новому отчету международной коалиции гражданского общества B4Ukraine.
Для снижения санкционного давления россия, вероятно, развивает собственные особые административные районы, куда переводят компании из иностранных оффшорных юрисдикций. Но в то же время это свидетельствует о том, что у россиян до сих пор есть активы, зарегистрированные за рубежом, которые так и не были заблокированы с начала полномасштабного вторжения.
Также на наличие зарегистрированных иностранных активов у представителей из рф указывают публикации российских СМИ, связывающие иностранных участников компаний с гражданами российской федерации.
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