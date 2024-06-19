За 2 года в россии открылось более 16 тыс. компаний с иностранными участниками: кто инвестирует (инфографика) — Finance.ua

За 2 года в россии открылось более 16 тыс. компаний с иностранными участниками: кто инвестирует (инфографика) Сегодня 17:11

За 2 года в россии открылось более 16 тыс. компаний с иностранными участниками: кто инвестирует (инфографика)

16 533 компании с иностранными участниками из 143 стран было зарегистрировано в россии за почти два с половиной года полномасштабной войны.

Об этом пишет YouControl

Взносы в уставные капиталы компаний за этот период составляют более 240 млрд рублей или почти 2,7 млрд долларов.

Крупнейшими инвесторами в российскую экономику стали физические и юридические лица из беларуси и Китая. Аналитики R&D центра YouControl проанализировали данные ЭГРЮЛ и определили десятку компаний с иностранными участниками по размеру уставного капитала.

С 24 февраля по 31 декабря 2022 года включительно в россии зарегистрировалось 5541 юрлицо, за 2023 год — 7735, за 5 месяцев 2024-го — 3257 юрлиц с иностранными участниками.

Лидерами среди регионов рф по количеству зарегистрированных компаний с иностранным капиталом стала Москва (8771) и Московская область (1231), что совокупно составляет более 60% от количества изучаемых предприятий.

Около 10% (1628) зарегистрированы в Смоленской области, граничащей с республикой беларусь, участниками этих компаний являются преимущественно граждане беларуси. Местом регистрации почти 6% вновь фирм (960) стал Санкт-Петербург.

Половина из исследуемых компаний — 8598 юрлиц работают в торговой сфере, 1950 фирм задействованы в строительстве. Еще 1058 российских компаний с иностранными участниками предоставляют административные и сопутствующие дополнительные услуги. Перерабатывающей промышленностью занимаются 1048 фирм из проанализированного списка.

Кто в мире инвестирует в экономику россии

Участниками 16 533 вновь созданных российских компаний с начала полномасштабного вторжения россии в Украину стали физические и юридические лица из 143 стран мира.

В некоторых предприятиях участниками были юридические лица и/или физические лица из разных стран одновременно. Участниками 5131 компании стали представители республики беларусь. Совладельцами чуть более 22% компаний (3763) стали граждане Китая и китайские юридические лица.

Также активно участвовали в создании российских компаний физические и юридические лица из Кыргызстана (1695), Казахстана (1063) и Узбекистана (889). Более 1000 фирм зарегистрировано с участием представителей из Турции (519) и Армении (542).

Инвесторов из европейских стран меньше, но, к сожалению, они есть и их более 700.

В частности, 120 предприятий с представителями из Молдовы, 88 — из Латвии, 87 — из Германии, 73 — из Италии и 73 — из Сербии. Участниками около 200 российских компаний стали преимущественно юридические лица из оффшорных зон.

Больше всего из Кипра — 120 компаний.

Выводы

Сумма налогов, уплаченных всеми иностранными компаниями, работающими в россии, в 2022—2023 годах может составить 20 миллиардов долларов в год, согласно новому работающими в россии, в 2022—2023 годах может составить, согласно новому отчету международной коалиции гражданского общества B4Ukraine.

Для снижения санкционного давления россия, вероятно, развивает собственные особые административные районы, куда переводят компании из иностранных оффшорных юрисдикций. Но в то же время это свидетельствует о том, что у россиян до сих пор есть активы, зарегистрированные за рубежом, которые так и не были заблокированы с начала полномасштабного вторжения.

Также на наличие зарегистрированных иностранных активов у представителей из рф указывают публикации российских СМИ, связывающие иностранных участников компаний с гражданами российской федерации.

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