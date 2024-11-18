За 10 месяцев текущего года Украина импортировала более 1 млн тонн бензина — Finance.ua

За 10 месяцев текущего года Украина импортировала более 1 млн тонн бензина Сегодня 19:44 — Казна и Политика

За 10 месяцев текущего года Украина импортировала более 1 млн тонн бензина

В январе-октябре 2024 года импорт бензина в Украину снизился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 1,016 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные «НафтоРинок» Daily fuels&LPG по состоянию на 13 ноября 2024 года. Основную долю импортированного бензина в Украине за отчетный период составила марка А-95, охватившая 96% всех поставок. Меньше — 3,1% - составлял бензин марок А-98/100.

Марка А-92 начала импортироваться только в августе и ее доля в структуре поставок незначительна. Общая стоимость бензина, закупленного в течение первых 10 месяцев 2024 года, составила $949,4 млн, что на 14,3% меньше, чем в 2023 году ($1108,5 млн). Снижение средней стоимости объясняется колебаниями мировых цен на нефть и условиями поставок.

Польша стала ключевым поставщиком бензина в Украину. Доля импорта через западную границу с этой страной выросла до 52,9% по сравнению с 34,6% в 2023 году.

На втором месте остается Румыния, через границу с которой поступает 33,9% бензина (в 2023 году — 47,1%).

Поставки через Молдову составляют 11,0% от общего объема импорта, а доли Словакии и Венгрии остаются минимальными — 1,9% и 0,2% соответственно.

Напомним, что Украина в октябре 2024 года существенно увеличила объемы импорта дизельного топлива из Польши — на 28% по сравнению с сентябрем.

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Autoconsulting По материалам:

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