За 10 месяцев на экспорте сливочного масла Украина заработала на 11,9% больше — Finance.ua

За 10 месяцев на экспорте сливочного масла Украина заработала на 11,9% больше 19.11.2024, 05:19 — Казна и Политика

За 10 месяцев на экспорте сливочного масла Украина заработала на 11,9% больше

В январе-октябре 2024 года на экспорт ушло 6,1 тыс. тонн отечественного сливочного масла — на 11,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

В денежном эквиваленте экспорт сливочного масла составил $40,5 млн, что на 11,9% больше показателя за 10 месяцев 2023 года.

Больше всего отечественного масла в течение 10 месяцев этого года закупили Молдова (41,3%), Азербайджан (13,9%) и Болгария (8,7%).

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