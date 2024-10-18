За $10 000 делал уклонистов «студентами» польского вуза для выезда за границу — в Киеве задержали студента-юриста 18.10.2024, 09:44 — Криминал

В Киеве задержан 24-летний студент, который обещал военнообязанным мужчинам беспрепятственный выезд за границу путем «фиктивного» поступления в высшее учебное заведение в Польше.

Свои «услуги» мужчина оценил в 10 000 долларов США с каждого потенциального студента.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, клиентов подозреваемый искал преимущественно среди мужчин молодого возраста, которые стремились уехать за границу.

«Кроме денег, он брал у „клиентов“ весь пакет документов, необходимый для поступления на учебу, а затем обещал предоставить приглашение от польского университета, что было бы основанием для выезда за границу», — отметили в прокуратуре.

Там добавили, что на переговоры с потенциальными студентами мужчина приезжал на не принадлежащих ему автомобилях бизнес-класса, пытаясь произвести впечатление на «клиентов».

В настоящее время устанавливаются сообщники студента.

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