За $10 000 делал уклонистов «студентами» польского вуза для выезда за границу — в Киеве задержали студента-юриста — Finance.ua
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За $10 000 делал уклонистов «студентами» польского вуза для выезда за границу — в Киеве задержали студента-юриста

Криминал
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В Киеве задержан 24-летний студент, который обещал военнообязанным мужчинам беспрепятственный выезд за границу путем «фиктивного» поступления в высшее учебное заведение в Польше.
Свои «услуги» мужчина оценил в 10 000 долларов США с каждого потенциального студента.
Как сообщила Киевская городская прокуратура, клиентов подозреваемый искал преимущественно среди мужчин молодого возраста, которые стремились уехать за границу.
«Кроме денег, он брал у „клиентов“ весь пакет документов, необходимый для поступления на учебу, а затем обещал предоставить приглашение от польского университета, что было бы основанием для выезда за границу», — отметили в прокуратуре.
Там добавили, что на переговоры с потенциальными студентами мужчина приезжал на не принадлежащих ему автомобилях бизнес-класса, пытаясь произвести впечатление на «клиентов».
В настоящее время устанавливаются сообщники студента.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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