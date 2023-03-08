Известна дата презентации и характеристики бюджетного флагмана Poco F5 5G — Finance.ua
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Известна дата презентации и характеристики бюджетного флагмана Poco F5 5G

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Глобальная версия Poco F5 успешно прошла сертификационные формальности в США. Ранее устройство засветилось в листинге IMEI и было одобрено для продажи на территории Индии.
В базе данных штатовского регулятора FCC перспективная новинка фигурирует под кодом 23049RAD8C и упомянута с тремя вариантами памяти (8/128, 8/256 и 12/256 Гб). Управлять глобальным вариантом смартфона будет тандем прошивок Android 13/MIUI 14. В листинге также говорится о поддержке аппаратом двух СИМ-ок, двухдиапазонного WiFi, инфракрасного бластера, технологии 5G и «блютуза».
Poco F5 5G, с высокой долей вероятности, является клоном Redmi Note 12T для Поднебесной, который может дебютировать в марте. Ключевые особенности последнего — экран AMOLED 6,67"/120 Гц/FHD+ с поддисплейным TouchID, чип-система SD7+ Gen1, АКБ на 5000 мА/ч. с ЗУ на 67W и тыльная камера на 50/8/2 Мп.
Премьерный показ Poco F5 должен состояться через несколько недель после дебюта китайского «собрата». Вероятный срок премьеры глобальной версии — апрель месяц.
По материалам:
prostomob
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