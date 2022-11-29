Южнокорейская верфь DSME расторгла очередной контракт с российским заказчиком — Finance.ua

Южнокорейская верфь DSME расторгла очередной контракт с российским заказчиком Вчера 20:44 — Фондовый рынок

Южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) расторгла контракт на строительство СПГ-газовоза для заказчика из россии.

Причиной расторжения контракта стали задержки платежей и перебои в поставках оборудования и материалов из-за экспортных санкций, введенных против россии.

Стоимость контракта, заключенного в октябре 2020 года, составляет 253 млн долларов.

Это уже третий контракт на строительство танкера СПГ, который был разорван из-за несостоятельности российского клиента выполнить свои платежные обязательства. Два предыдущих контракта были расторгнуты в мае и июне соответственно.

Предполагается, что анонимным заказчиком является российская газовая компания «Новатек», которая в 2020 году заказала три танкера для СПГ на экспорт на Ямал.

Центр транспортних стратегій По материалам:

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