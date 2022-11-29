Южнокорейская верфь DSME расторгла очередной контракт с российским заказчиком — Finance.ua

Южнокорейская верфь DSME расторгла очередной контракт с российским заказчиком
Южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) расторгла контракт на строительство СПГ-газовоза для заказчика из россии.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Gospodarka Morska.
Причиной расторжения контракта стали задержки платежей и перебои в поставках оборудования и материалов из-за экспортных санкций, введенных против россии.
Стоимость контракта, заключенного в октябре 2020 года, составляет 253 млн долларов.
Это уже третий контракт на строительство танкера СПГ, который был разорван из-за несостоятельности российского клиента выполнить свои платежные обязательства. Два предыдущих контракта были расторгнуты в мае и июне соответственно.
Предполагается, что анонимным заказчиком является российская газовая компания «Новатек», которая в 2020 году заказала три танкера для СПГ на экспорт на Ямал.
Поделиться новостью