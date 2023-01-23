Южная Корея облегчит доступ иностранным инвесторам к финансовым рынкам — Finance.ua

Южная Корея облегчит доступ иностранным инвесторам к финансовым рынкам Сегодня 19:14 — Фондовый рынок

Южная Корея облегчит доступ иностранным инвесторам к финансовым рынкам

Южная Корея смягчит правила доступа иностранных инвесторов к ее финансовым рынкам, рассчитывая, что это поможет стране получить статус развитой экономики от индексного провайдера MSCI.

Об этом пишет газета Financial Times.

Как сообщается, правительство страны откажется от сложных регистрационных требований для иностранных инвесторов, желающих торговать акциями южнокорейских компаний.

Власти страны также намерены продвигать рынок цифровых активов и планируют повысить безопасность торговой системы, чтобы лучше защищать инвесторов.

MSCI относит Южную Корею к emerging markets главным образом из-за сложной системы регистрации иностранных инвесторов и ограничений для торговли на валютном рынке.

В прошлом году страна объявила о намерении увеличить более чем вдвое продолжительность торговой сессии на валютном рынке, чтобы улучшить доступ к нему иностранным инвесторам. В январе текущего года министр финансов Южной Кореи Чу Кен Хо заявил, что со второго полугодия 2024 года валютный рынок, торги на котором сейчас проводятся с 09:00 до 15:30 по местному времени, будет работать до 02:00.

Обретение статуса развитой экономики, которого добивается Южная Корея, приведет к включению акций местных компаний в состав индекса MSCI World, который откроет фондовый рынок страны для большего количества инвесторов.

Власти страны также пытаются повысить привлекательность рынка облигаций для иностранных инвесторов, чтобы добиться включения южнокорейских бумаг в рассчитываемый FTSE Russell World Government Bond Index.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.