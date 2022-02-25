Юрий Прус: персональный «пенсионный фонд». С чего начать — Finance.ua

Юрий Прус: персональный «пенсионный фонд». С чего начать

Сегодня 10:33 — Личные финансы

На просторах бывшего СССР парадигма «Институт — работа — пенсия» была гипертрофирована. И не удивительно: частного капитала и бизнеса не существовало, человек был вынужден идти на работу, чтобы не прослыть тунеядцем, за что даже уголовная статья была предусмотрена.

Сегодня же мы наблюдаем обратную картину — все больше людей стараются организовать свой капитал таким образом, чтобы получать пассивные доходы, тем самым освободив время для личной жизни и создавая себе персональный «пенсионный фонд».

У читателя может сложиться впечатление, что такие задачи, как обеспечение пассивного дохода — удел богатых, и простому среднестатистическому украинцу куда проще и понятнее честно отработать свой пенсионный стаж и рассчитывать на пенсию от государства.

Однако, на сегодня демографическая ситуация во всем мире (и в Украине, в частности) такова, что темпы старения населения ускорились: продолжительность жизни увеличивается, доля работающих сокращается, удельный вес пенсионеров — растет.

Очень скоро государство будет просто не в состоянии гарантировать даже тот мизерный размер пенсии, который существует сейчас. А это значит, что каждый работоспособный на сегодня человек должен позаботиться о себе, своем будущем сам.

Каким образом? Давайте говорить в конкретных цифрах. К примеру, с капитала в размере $100 тыс. в наших реалиях вполне можно получать около $12 тыс. пассивного дохода в год.

Это означает, что в распоряжении такого человека будет около $1 тыс. в месяц, что сопоставимо со средней зарплатой в Украине и доходом, достаточным для комфортной жизни. Неплохо, правда?

Давайте посмотрим, сложно ли создать капитал в размере $100 тыс. Разумеется, без того, чтобы ограничивать свое потребление и создавать накопления, с этой задачей не справиться.

Но если, к примеру, семья с двумя работающими людьми будет откладывать в течение 5 лет по $20 тыс. в год, что вполне реально, то буквально за такой непродолжительный период времени необходимая сумма будет отложена. А можно увеличить расчётный период создания капитала с 5 до 10 лет, тогда откладывать нужно вдвое меньше.

Предвидя возможные возражения, соглашусь, что для действительно малообеспеченных людей эта задача может показаться непосильной. Но моя позиция такова, что в современном мире существует масса возможностей, наблюдается огромный спрос на рынке труда, и те, кто действительно хочет работать и зарабатывать, такую возможность всегда найдут.

Что касается доходности на уровне 12% годовых, которую мы использовали в расчетах пассивных доходов... И которая может показаться высокой на фоне депозитных ставок, я считаю, что для профессиональных институций доходность на уровне 10-12% годовых — это гарантированный минимум.

Причем очень важно понимать, что мелкому частному инвестору этот уровень доходности недоступен. Приведу самый популярный пример инвестиций и пассивного дохода в Украине — покупка квартиры для последующей ее сдачи в аренду. Когда человек приобретает квартиру, то он покупает ее по цене, в которой уже заложена прибыль всех сопричастных к созданию этой недвижимости организаций: архитектора, риелтора, строителей, водопроводчика, электрика и т.д.

Сам по себе бетон в новостройке стоит 300-400$ м3, а конечный потребитель покупает его по цене 1000$ за м3. То есть в такой инвестиции маржа конечного покупателя уже опущена до минимума.

А если бы этот человек инвестировал в эту же новостройку через какую-то институцию (как например, AFA ), которая предполагает создание пула инвесторов и реализацию проекта «под ключ», то он мог бы поучаствовать в разделе прибыли всех вышеупомянутых институций и неплохо заработать.

Возвращаясь к фразе о том, что думающий человек должен позаботиться о себе сам, хочу подчеркнуть, что без постоянного личностного развития задача создания пассивного дохода может оказаться непосильной. Ведь для молодого человека всегда будет существовать конфликт интересов: с одной стороны, финансовые консультанты наперебой советуют создавать свой «пенсионный фонд», откладывая существенную часть дохода уже сейчас, в молодости; с другой — молодость хочет получить все и сейчас, жить в кайф, не ограничивая себя, и не думать о завтра, которое может и не наступить. Как разрешить этот внутренний конфликт?

Пусть для кого-то это прозвучит банально, но единственный выход — это повышать уровень своего культурного развития, по мере чего сфера удовольствий человека смещается из материальной сферы в нематериальную, когда человек получает радость не от обладания вещами, а от книг, искусства и т.д.

И я могу заметить, что по роду своей деятельности, мы четко отслеживаем тенденцию к стремительному росту количества людей, задумывающихся о своем будущем.

Мы все дальше отходим от СССР , страны-концлагеря, в которой ничего не было. После разрушения которой у людей была неуемная жажда потребления, ее необходимо было удовлетворить.

Сейчас же, по прошествии 30 лет, происходит смена того поколения. И сегодня уже все те, кто не ленится работать, имеют приемлемый уровень жизни, общество начинает жить в достатке, а это, в свою очередь, приводит к пониманию, что бесконечно потреблять — это путь в никуда. И вот эти люди и задумываются о пассивном доходе.

Такой доход — это не только пенсия, это еще и возможность меньше времени посвящать работе и больше — семье, увлечениям. Это всеобщий тренд, который будет крайне актуален в ближайшие десятилетия.

Юрий Прус, владелец украинского инвестиционного Multi-family Office Advance Finance Alliance

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