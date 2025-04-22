Юристы раскрыли ошибку полицейских, из-за которой любой штраф становится незаконным — Finance.ua

Юристы раскрыли ошибку полицейских, из-за которой любой штраф становится незаконным Сегодня 06:46 — Технологии&Авто

Юристы раскрыли ошибку полицейских, из-за которой любой штраф становится незаконным

Многие украинские водители, останавливаясь по требованию патрульных, часто нервничают и из-за этого могут не заметить нарушения своих прав со стороны правоохранителей. Это иногда приводит к тому, что водители соглашаются на незаконные действия полицейских, пытающихся наложить штраф за любую ситуацию. Однако юристы напоминают: даже одна ошибка со стороны патрульного может сделать все последующие его действия незаконными.

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Согласно Закону Украины «О Национальной полиции», автомобиль можно остановить только при наличии четких оснований. Самые распространенные из них — нарушение правил дорожного движения.

После остановки инспектор обязан представиться и объяснить причину своих действий. Если он утверждает, что водитель нарушил правила, он должен предоставить доказательства — фотографии или видеозапись, на которых видно транспортное средство, его номерные знаки и самого водителя. Только после этого полицейский имеет законное право потребовать предъявления документов.

Если патрульные не представились и не указали законной причины остановки, а сразу приступили к составлению постановления, их действия неправомерны. В таком случае водитель имеет право обжаловать постановление в суде, где такие штрафы зачастую признают недействительными.

uamotors По материалам:

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