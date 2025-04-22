Юристы раскрыли ошибку полицейских, из-за которой любой штраф становится незаконным — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Юристы раскрыли ошибку полицейских, из-за которой любой штраф становится незаконным

Технологии&Авто
70
Юристы раскрыли ошибку полицейских, из-за которой любой штраф становится незаконным
Юристы раскрыли ошибку полицейских, из-за которой любой штраф становится незаконным
Многие украинские водители, останавливаясь по требованию патрульных, часто нервничают и из-за этого могут не заметить нарушения своих прав со стороны правоохранителей. Это иногда приводит к тому, что водители соглашаются на незаконные действия полицейских, пытающихся наложить штраф за любую ситуацию. Однако юристы напоминают: даже одна ошибка со стороны патрульного может сделать все последующие его действия незаконными.

Автогражданка (ОСАГО)

Согласно Закону Украины «О Национальной полиции», автомобиль можно остановить только при наличии четких оснований. Самые распространенные из них — нарушение правил дорожного движения.
После остановки инспектор обязан представиться и объяснить причину своих действий. Если он утверждает, что водитель нарушил правила, он должен предоставить доказательства — фотографии или видеозапись, на которых видно транспортное средство, его номерные знаки и самого водителя. Только после этого полицейский имеет законное право потребовать предъявления документов.
Если патрульные не представились и не указали законной причины остановки, а сразу приступили к составлению постановления, их действия неправомерны. В таком случае водитель имеет право обжаловать постановление в суде, где такие штрафы зачастую признают недействительными.
По материалам:
uamotors
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems