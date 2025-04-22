Юристы раскрыли ошибку полицейских, из-за которой любой штраф становится незаконным — Finance.ua

Юристы раскрыли ошибку полицейских, из-за которой любой штраф становится незаконным
Многие украинские водители, останавливаясь по требованию патрульных, часто нервничают и из-за этого могут не заметить нарушения своих прав со стороны правоохранителей. Это иногда приводит к тому, что водители соглашаются на незаконные действия полицейских, пытающихся наложить штраф за любую ситуацию. Однако юристы напоминают: даже одна ошибка со стороны патрульного может сделать все последующие его действия незаконными.
Автогражданка (ОСАГО)
Согласно Закону Украины «О Национальной полиции», автомобиль можно остановить только при наличии четких оснований. Самые распространенные из них — нарушение правил дорожного движения.
После остановки инспектор обязан представиться и объяснить причину своих действий. Если он утверждает, что водитель нарушил правила, он должен предоставить доказательства — фотографии или видеозапись, на которых видно транспортное средство, его номерные знаки и самого водителя. Только после этого полицейский имеет законное право потребовать предъявления документов.
Если патрульные не представились и не указали законной причины остановки, а сразу приступили к составлению постановления, их действия неправомерны. В таком случае водитель имеет право обжаловать постановление в суде, где такие штрафы зачастую признают недействительными.
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