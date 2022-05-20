Юристы ЕС работают над направлением в Украину замороженных средств российских олигархов — Finance.ua
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Юристы ЕС работают над направлением в Украину замороженных средств российских олигархов

Сегодня 12:22Казна и Политика
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В ЕС пытаются найти способ использовать замороженные средства российских олигархов для восстановления Украины после завершения войны.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Reuters.
Наши юристы активно работают над поиском возможных путей использования замороженных средств олигархов для восстановления Украины. Считаю, что россия тоже должна внести свой вклад", — сказал фон дер Ляен в эфире телеканала ZDF.
Она отметила, что предпочитает сочетание долгосрочного восстановления Украины с реформами, необходимыми для присоединения к ЕС.
«Нам нужно будет софинансировать восстановление Украины... Уместно воплощать реформы параллельно, например, по борьбе с коррупцией или развитию верховенства права», — отметила глава Еврокомиссии.
Фон дер Ляен обратила внимание, что для получения полноправного членства в ЕС страна-кандидат должна отвечать определенным критериям.
«Процесс приема очень зависит от того, как кандидат ведет себя и что делает. Украина во что бы то ни стало хочет присоединиться к ЕС, то есть мотивация воплотить необходимые реформы очень высока», — подытожила она.
Как известно, Совет министров ЕС на заседании в Брюсселе утвердил выделение Украине четвертого транша помощи на сумму 500 миллионов евро для закупки военного оборудования и обеспечения права на самооборону.
По материалам: nta
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