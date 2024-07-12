«Источник энергии» от Sense Bank: какие кредиты отечественный банк объединил в одну программу? — Finance.ua
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«Источник энергии» от Sense Bank: какие кредиты отечественный банк объединил в одну программу?

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«Источник энергии» от Sense Bank: какие кредиты отечественный банк объединил в одну программу?
«Источник энергии» от Sense Bank: какие кредиты отечественный банк объединил в одну программу?
Сегодня, 11 июля 2024 года, Sense Bank объявил о запуске единой программы кредитования энергоэффективных и энергогенерирующих инициатив под названием «Источник энергии», которая объединяет кредитные продукты для бизнеса, территориальных общин и населения.
Цель инициативы — решение актуальных проблем с электроснабжением, восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры и развитие альтернативных источников генерации электроэнергии.
По словам Алексея Ступака, председателя правления Sense Bank, программа «Источник энергии» от Sense Bank продолжит расширяться, привлекая новых партнеров и внедряя новые продукты.
«Сегодня мы объявляем о запуске комплексной программы кредитования для всех слоев населения от Sense Bank под названием „Источник энергии“. Для нас крайне важно не только запустить, но и планомерно развивать ее, поскольку эта программа уже сейчас способна качественно изменить жизнь украинцев. — говорит Алексей Ступак, — „Источник энергии“ имеет кредитные продукты для тех слоев населения, которые остро нуждаются в дополнительном финансировании. Это позволит бизнесу, от микро до корпоративного, а так же территориальным общинам преодолеть энергетический кризис и восстановить разрушенные генерирующие мощности в краткосрочной перспективе. И мы обязательно объявим о новых кредитных продуктах в ближайшее время».
Напомним, что в Sense Bank действует программа кредитования микро, малого, среднего и корпоративного бизнеса. Кроме того, действует Программа финансирования энергоэффективности территориальных общин, целью которой является преодоление последствий повреждения энергосистемы Украины и развитие альтернативных источников электроэнергии, которая направлена на финансирование областных, городских и сельских советов.
По материалам:
Сенс Банк
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