0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

Искусственный интеллект как драйвер новой волны IT-профессий — ключевые инсайты с экспертного митапа FAVBET Tech

132
В рамках крупнейшего технологического события страны IT Arena во Львове партнер конференции FAVBET Tech присоединился к экспертному митапу «AI-Ready Talents: How to Build the Next Generation of Tech Professionals for the AI Era».
Фото: Favbet Tech
Фото: Favbet Tech
Дискуссия была посвящена тому, как украинской IT-индустрии оперативно адаптировать рынок труда и систему образования к стремительному развитию искусственного интеллекта и сформировать пул специалистов, готовых работать с AI-технологиями.
Среди участников — разработчики, дата-саентисты, ML-инженеры, DevOps-специалисты и продуктовые техлиды. Среди спикеров — Артем Скрипник (FAVBET Tech), Максим Баланюк (Metinvest Digital), Александр Краковецкий (DevRain) и Илья Кабачинский (Scroll.media). Формат мероприятия был сфокусирован на практических решениях для профессионального роста в эпоху AI — в частности, на сочетании сильных hard skills и мышления AI-first.
Фото: Favbet Tech
Фото: Favbet Tech
«Искусственный интеллект уже сегодня стал реальностью IT-отрасли и в будущем радикально изменит каждую индустрию. Поэтому крайне важно создать благоприятную среду для развития талантов в этой сфере — это ключ к сохранению конкурентоспособности. В FAVBET Tech мы системно инвестируем в обучение команд и развитие внутренней экспертизы в области искусственного интеллекта. Однако фундаментальный успех отрасли зависит от синергии бизнеса, университетов и профессиональных сообществ. Необходима совместная разработка и внедрение образовательных программ, которые подготовят высококвалифицированных специалистов, способных эффективно отвечать на вызовы ближайших лет в сфере AI», — подчеркнул Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech.
В ходе митапа участники также обсудили появление новых ролей, таких как AI Product Engineer и AI Ops, а также интеграцию AI-инструментов в технологические стеки компаний. Затронули темы образовательных ресурсов и участия в open-source AI-проектах как способа профессионального развития.
В целом встреча стала эффективной площадкой для диалога между бизнесом и IT-сообществом о конкретных шагах, необходимых для подготовки отрасли к новой реальности, где искусственный интеллект играет центральную роль.
Фото: Favbet Tech
Фото: Favbet Tech
FAVBET Tech — украинская компания, входящая в топ-50 IT-компаний страны по числу специалистов по версии DOU. В 2025 году компания стала соинициатором AI-комитета Ассоциации «IT Ukraine», который объединяет ведущие технологические компании для разработки инновационных решений и формирования стратегии развития AI-сектора в Украине.
По материалам:
Favbet Tech
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems