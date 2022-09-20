YouTube расширяет возможности монетизации контента — Finance.ua

YouTube расширяет возможности монетизации контента 20.09.2022, 00:17 — Технологии&Авто

YouTube расширяет возможности монетизации контента

Ожидается, что YouTube объявит о дополнительных возможностях для создателей контента зарабатывать деньги на своем видеосервисе. Таким образом, компания надеется сохранить свое господство и получить преимущество над конкурентами, в частности TikTok.

Об этом сообщает The New York Times.

Компания, принадлежащая Google, планирует разрешить большему количеству создателей видео зарабатывать деньги на платформе, снизив барьеры для входа в свою партнерскую программу. Ожидается, что YouTube сделает соответствующее объявление на мероприятии во вторник, 20 сентября.

«Это самое большое расширение, которое мы сделали за несколько лет, создав новые способы для авторов присоединиться к программе», — сказал Амджад Ханиф, вице-президент по управлению продуктами YouTube.

По старым правилам YouTube создатели контента зарабатывали деньги только в том случае, если аудитория смотрела их видео не менее 4000 часов, и у них было не менее 1000 подписчиков.

Теперь YouTube будет размещать рекламу в Shorts — коротких вертикально ориентированных видеороликах. По словам одного из источников, компания планирует выплачивать создателям 45% рекламных денег. Создатели YouTube-контента традиционно получают 55% денег от рекламы, которая воспроизводится до и во время видео.

YouTube позволит создателям использовать популярные песни в коротких и длинных видеороликах, что сделает его контент более похожим на контент TikTok. А создатели YouTube смогут зарабатывать деньги на видео. Раньше доход шел правообладателям музыки.

Материнская компания YouTube, Google, столкнулась с пристальным вниманием со стороны регулирующих органов, обвинивших ее в антиконкурентной практике и выразивших обеспокоенность по поводу доминирования Google в некоторых отраслях продукции.

Компания в свою очередь рассказывала об экономических выгодах, которые она приносит малому бизнесу и обычным людям. В YouTube заявили, что в 2021 году компания внесла $25 млрд в экономику США, создала эквивалент 425 000 рабочих мест с полной занятостью и помогла 85% создателей YouTube с малым бизнесом расширить свои компании.

YouTube стал самым популярным сайтом в сети для просмотра видео отчасти потому, что за последние 15 лет он платил некоторым из своих создателей, побуждая людей продолжать создавать контент для платформы.

Но благодаря танцевальным видео и любви к поколению Z TikTok создал новую конкуренцию YouTube. Чтобы конкурировать с принадлежащим китайцам TikTok, YouTube в 2020 году запустил Shorts. В июне YouTube сообщил, что Shorts привлекает около 1,5 млрд человек ежемесячно.

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