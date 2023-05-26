Youtube отказывается от одной из функций — Finance.ua

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Youtube отказывается от одной из функций

Технологии&Авто
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Youtube отказывается от одной из функций
Youtube отказывается от одной из функций
Youtube убирает функцию Stories с пятницы, 26 мая. Уже опубликованные Stories будут действительны еще 7 дней после того, как ими поделились.
Об этом говорится в релизе команды сервиса.
Вместо Stories можно использовать публикации в сообществе и YouTube Shorts, которые «могут обеспечить ценные связи с аудиторией».
Публикации в сообществе YouTube — отличный выбор, если вы хотите поделиться легкими обновлениями, начать разговор или рекламировать содержимое YouTube среди аудитории. Среди авторов, использующих и публикации, и истории, публикации в среднем вызывают во много раз больше комментариев и лайков по сравнению с историями.
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В команде Youtube добавили, что среди авторов, использующих посты и Stories, посты в среднем собирают во много раз больше комментариев и лайков по сравнению со Stories.
Кроме этого, Shorts — это то, что нужно для создания короткого видеоконтента, а среди авторов, использующих и Shorts, и Stories, именно первые в среднем привлекают во много раз больше подписчиков, чем Stories.
По материалам:
Економічна Правда
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