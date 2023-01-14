С 1 февраля авторы видео Shorts получат новые способы заработка на YouTube — Finance.ua
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С 1 февраля авторы видео Shorts получат новые способы заработка на YouTube

Технологии&Авто
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С 1 февраля авторы видео Shorts получат новые способы заработка на YouTube
С 1 февраля авторы видео Shorts получат новые способы заработка на YouTube
Google объявил об изменениях Партнерской программы YouTube (YPP) с авторами контента. С 1 февраля компания добавит новые модули, такие как «Модуль монетизации видео Shorts», позволяющие видеоблогерам в этом жанре зарабатывать на рекламе.
Новые рекламные модули дадут авторам больше гибкости в способах заработка на своем контенте, отметил технический гигант.
«После подписания основных условий, контентмейкеры, желающие монетизировать на платформе свое творчество, смогут выбирать модули контракта, чтобы открыть разные возможности заработка», — говорится в заявлении.
Новые модули включают Модуль монетизации страницы просмотра, Модуль монетизации видео Shorts и Приложение к коммерческим продуктам.
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