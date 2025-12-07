YouTube добавил новую функцию — личные итоги года
Популярная видеоплатформа YouTube представила пользователям новую функцию «Итоги года» (Recap).
Об этом говорится в блоге компании.
«Мы рады объявить о первых в истории персональных итогах на YouTube», — говорится в сообщении.
Сначала Recap станет доступным для пользователей в Северной Америке, а в течение недели функцию запустят и в других регионах.
Найти ее можно на главной странице или на вкладке «Вы». Она будет доступна как на мобильных устройствах, так и на компьютерах.
Итоги YouTube уникальным образом выделяют интересы, детальные исследования и моменты на основе истории просмотров. Вы получите набор из 12 различных карточек, которые покажут ваши самые популярные каналы, интересы и даже эволюцию ваших привычек просмотра и даже тип личности по понравившимся видео", — отметили в YouTube.
Пользователи, которые в этом году слушали много музыки на платформе, также смогут увидеть подборку своих любимых исполнителей и треков в «Итогах года».
Поделиться новостью
Также по теме
YouTube добавил новую функцию — личные итоги года
ТОП-10 самых быстрых автомобилей в мире
Buick выпустил электрифицированное семейное авто с запасом хода более 1300 км (фото)
Рейтинг самых популярных марок новых авто в ноябре (инфографика)
Toyota запустила в продажу роскошный седан Century (фото)
Nissan представит новую недорогую модель Sentra 2026 года (фото)