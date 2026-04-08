Инвесторы выделили 4,6 млрд долларов на строительство дата-центра для Microsoft Сегодня 03:30 — Фондовый рынок

Компания QTS, принадлежащая инвестгиганту Blackstone, выпускает облигации на сумму 4,6 миллиарда долларов. Эти средства пойдут на строительство огромного центра обработки данных для искусственного интеллекта, а главным арендатором новых мощностей станет корпорация Microsoft.

Как сообщает Вloomberg.

Согласно данным рейтингового агентства Moody’s, вырученные средства позволят QTS рефинансировать кредитные линии, привлеченные для строительства гигантского объекта.

Соглашение с Microsoft как якорным арендатором существенно снижает финансовые риски проекта в глазах инвесторов.

Долгосрочные договоры аренды с технологическими гигантами становятся ключевым инструментом, позволяющим разработчикам инфраструктуры привлекать миллиардные заимствования на выгодных условиях.

Агентство Moody’s впервые присвоило выпуску облигаций QTS рейтинг Baa2, что на два уровня выше спекулятивной категории.

