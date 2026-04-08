0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Инвесторы выделили 4,6 млрд долларов на строительство дата-центра для Microsoft

Фондовый рынок
17
Компания QTS, принадлежащая инвестгиганту Blackstone, выпускает облигации на сумму 4,6 миллиарда долларов. Эти средства пойдут на строительство огромного центра обработки данных для искусственного интеллекта, а главным арендатором новых мощностей станет корпорация Microsoft.
Как сообщает Вloomberg.
Согласно данным рейтингового агентства Moody’s, вырученные средства позволят QTS рефинансировать кредитные линии, привлеченные для строительства гигантского объекта.
Соглашение с Microsoft как якорным арендатором существенно снижает финансовые риски проекта в глазах инвесторов.
Долгосрочные договоры аренды с технологическими гигантами становятся ключевым инструментом, позволяющим разработчикам инфраструктуры привлекать миллиардные заимствования на выгодных условиях.
Агентство Moody’s впервые присвоило выпуску облигаций QTS рейтинг Baa2, что на два уровня выше спекулятивной категории.
По материалам:
Діло
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems