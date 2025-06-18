Институциональные инвесторы ищут альтернативы финансовому рынку США — эксперт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Институциональные инвесторы ищут альтернативы финансовому рынку США — эксперт

30
dsa
dsa, cs
Размещать капитал на американском финансовом рынке в настоящее время стало не выгодно, а порой и рискованно. Институциональные инвесторы ищут альтернативы для реструктуризации своих портфелей.
Об изменении финансовых реалий, смене мировых инвестиционных тенденций рассказал немецкий инвестбанкир Марко Херрманн на канале NTV.
Америка уходит с авансцены, но не совсем
«В последние 10−15 лет акции американских компаний и американские государственные облигации уверенно росли», — говорит эксперт Херрманн, который более 30 лет занимается инвестиционной стратегией в крупных европейских финансовых компаниях.
Инвесторов долгое время привлекали стабильность американской экономической системы, мировое лидерство в технологиях и финансах, быстрорастущий и прибыльный внутренний рынок.
Также сыграло свою роль успешное сотрудничество с американскими биржевыми брокерами, особенно с MSCI World ETF.
Постоянно росли индексы фондовых бирж. Например, S&P 500 со времен финансового кризиса 2008 года вырос на 650 процентов в евро, включая дивиденды.
Первый звоночек — DeepSeek
Разработка китайцами искусственного интеллекта вызвала сомнения в лидерстве американских техногигантов и прибыльности американских биржевых индексов.
Свою лепту внесли заморозка российских 300 млрд долл., торговый тарифный хаос, вызванный приходом к власти в США новой администрации президента, девальвация доллара вследствие большого торгового дефицита США и отсутствие стимулов для покупки казначейских облигаций США.
Альтернативы
«Стоит внимательно присмотреться к финансовым рынкам Европы и развивающихся стран. Они еще не перегреты, есть устойчивая тенденция к росту», — считает Херрманн.
Многие инвестиционные фонды уже переключились на рынки за пределами США.
Однако, со слов эксперта, не следует полностью отказываться от сотрудничества с Уолл-стрит. В США есть много компаний с сильными рыночными позициями, а также развитый и высоколиквидный внутренний рынок.
«Поэтому некоторые крупные инвесторы, которым ежедневно приходится ворочать миллиардами долларов, остаются в американских акциях, что в последние недели даже привело к некоторому восстановлению. Вкладчикам помельче, для которых важно сохранить капитал в долгосрочной перспективе, стоит распределить инвестиции по регионам, но основной портфель сосредоточить в акциях европейских компаний», — отмечает Херрманн.
Наталия Руденко
Наталия Руденко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems