Институциональные инвесторы ищут альтернативы финансовому рынку США — эксперт Сегодня 17:15

dsa, cs

Размещать капитал на американском финансовом рынке в настоящее время стало не выгодно, а порой и рискованно. Институциональные инвесторы ищут альтернативы для реструктуризации своих портфелей.

Об изменении финансовых реалий, смене мировых инвестиционных тенденций рассказал немецкий инвестбанкир Марко Херрманн на канале NTV

Америка уходит с авансцены, но не совсем

«В последние 10−15 лет акции американских компаний и американские государственные облигации уверенно росли», — говорит эксперт Херрманн, который более 30 лет занимается инвестиционной стратегией в крупных европейских финансовых компаниях.

Инвесторов долгое время привлекали стабильность американской экономической системы, мировое лидерство в технологиях и финансах, быстрорастущий и прибыльный внутренний рынок.

Также сыграло свою роль успешное сотрудничество с американскими биржевыми брокерами, особенно с MSCI World ETF.

Постоянно росли индексы фондовых бирж. Например, S&P 500 со времен финансового кризиса 2008 года вырос на 650 процентов в евро, включая дивиденды.

Первый звоночек — DeepSeek

Разработка китайцами искусственного интеллекта вызвала сомнения в лидерстве американских техногигантов и прибыльности американских биржевых индексов.

Свою лепту внесли заморозка российских 300 млрд долл., торговый тарифный хаос, вызванный приходом к власти в США новой администрации президента, девальвация доллара вследствие большого торгового дефицита США и отсутствие стимулов для покупки казначейских облигаций США.

Альтернативы

«Стоит внимательно присмотреться к финансовым рынкам Европы и развивающихся стран. Они еще не перегреты, есть устойчивая тенденция к росту», — считает Херрманн.

Многие инвестиционные фонды уже переключились на рынки за пределами США.

Однако, со слов эксперта, не следует полностью отказываться от сотрудничества с Уолл-стрит. В США есть много компаний с сильными рыночными позициями, а также развитый и высоколиквидный внутренний рынок.

«Поэтому некоторые крупные инвесторы, которым ежедневно приходится ворочать миллиардами долларов, остаются в американских акциях, что в последние недели даже привело к некоторому восстановлению. Вкладчикам помельче, для которых важно сохранить капитал в долгосрочной перспективе, стоит распределить инвестиции по регионам, но основной портфель сосредоточить в акциях европейских компаний», — отмечает Херрманн.

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