Информация о работе Таскомбанка в условиях военного состояния (обновлено) — Finance.ua

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Информация о работе Таскомбанка в условиях военного состояния (обновлено)

tascombank.ua

Все ключевые службы Таскомбанка продолжают работать в усиленном режиме. Мы принимаем необходимые меры для обеспечения функционирования сети отделений и обслуживания клиентов банка в обычном режиме, учитывая текущую ситуацию. Высокая ликвидность банка позволяет выполнять все нормативные требования НБУ и обязательства перед клиентами.

С 25 февраля 2022 года Таскомбанк будет работать по следующему режиму работы:

все отделения, где нет угрозы жизни клиентов и работников, будут работать с понедельника по пятницу с 10-00 до 16-00, касса до 15-30, суббота и воскресенье — выходные дни;

для безопасности и удобства клиентов поддерживается бесперебойная работа дистанционных каналов обслуживания (TAS2U — для физических лиц, ТАС24 Бизнес — для предпринимателей, Клиент-Банк — для корпоративных клиентов);

безналичные расчеты в национальной валюте с карт Таскомбанка и со счетов юридических лиц производятся без ограничений;

банкоматная и терминальная сеть продолжают обслуживание клиентов Таскомбанка, izibank, sportbank;

карточки Таскомбанка, срок действия которых истекает в феврале, будут продлены до конца мая 2022;

на снятие наличных средств с карт установлен лимит 100 000 грн в сутки на одного клиента, для обеспечения наличными максимального количества клиентов;

на снятие наличных средств со счетов юридических лиц и предпринимателей (ФЛП) установлен лимит 100 000 грн. в сутки на одного клиента, кроме снятия средств на выплату заработной платы;

переводы между собственными картами и картами других банков в приложениях и через POS-терминалы осуществляются без ограничений;

карты Таскомбанка работают как на территории Украины, так и за границей;

обеспеченный доступ клиентов к банковским сейфам;

Нашим основным приоритетом в это непростое время остается безопасность наших клиентов и сотрудников. Мы внимательно следим за ситуацией и работаем по сохранению благополучия наших клиентов и партнеров, продолжая выполнять все принятые на себя обязательства.

Всю информацию о работе банка и его сервисах можно узнать в Контакт-центре банка: 0 800 503 580 или 8778, который работает для Вас 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

О дальнейших изменениях работы банка будем информировать на официальном сайте и на странице https://www.facebook.com/tascombank

Наша сила в единстве, профессионализме, взвешенных решениях и спокойствии.

Итого сможем все!

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