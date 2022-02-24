Информация о работе ПриватБанка в условиях военного положения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Информация о работе ПриватБанка в условиях военного положения

Вчера 17:07Личные финансы
44
  • Отделения банка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, где нет угроз для здоровья и жизни работников и клиентов.
  • Онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работает в режиме 24/7 — мы делаем все, чтобы все наши услуги работали онлайн.
  • Безналичные расчеты работают без ограничений.
  • Снятие наличных средств через банкоматы ПриватБанка доступно. Наша служба инкассации обеспечивает наличные средства на бесперебойной основе.
  • Срок действия карт ПриватБанка автоматически продлен на 180 дней.
  • Временно остановлены покупки через «Оплату частинами».
  • сеть POS-терминалов банка работает.
Кроме того, согласно Постановлению Правления Национального банка Украины «О работе банковской системы в период введения военного положения» от 24 февраля 2022 № 18 приостановлена ​​работа валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.
Любые другие ограничения вне Постановления НБУ являются техническими трудностями, и мы делаем все, чтобы до 14:00 ПриватБанк заработал в соответствии с Постановлением на всех территориях, где позволяет ситуация.
ПриватБанк в своей работе руководствуется Постановлением НБУ, детальнее здесь: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pro-robotu-bankivskoyi-sistemi-ta-valyutnogo-rinku-z-24-lyutogo-2022-roku-za-umovi-voyennogo-stanu-po-vsiy-teritoriyi-ukrayini
По материалам: ПриватБанк
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.