Информация о работе ПриватБанка в условиях военного положения — Finance.ua

Информация о работе ПриватБанка в условиях военного положения

Вчера 17:07 — Личные финансы

Отделения банка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, где нет угроз для здоровья и жизни работников и клиентов.

Онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работает в режиме 24/7 — мы делаем все, чтобы все наши услуги работали онлайн.

Безналичные расчеты работают без ограничений.

Снятие наличных средств через банкоматы ПриватБанка доступно. Наша служба инкассации обеспечивает наличные средства на бесперебойной основе.

Срок действия карт ПриватБанка автоматически продлен на 180 дней.

Временно остановлены покупки через «Оплату частинами».

сеть POS-терминалов банка работает.

Кроме того, согласно Постановлению Правления Национального банка Украины «О работе банковской системы в период введения военного положения» от 24 февраля 2022 № 18 приостановлена ​​работа валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.

Любые другие ограничения вне Постановления НБУ являются техническими трудностями, и мы делаем все, чтобы до 14:00 ПриватБанк заработал в соответствии с Постановлением на всех территориях, где позволяет ситуация.

ПриватБанк в своей работе руководствуется Постановлением НБУ, детальнее здесь: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pro-robotu-bankivskoyi-sistemi-ta-valyutnogo-rinku-z-24-lyutogo-2022-roku-za-umovi-voyennogo-stanu-po-vsiy-teritoriyi-ukrayini

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