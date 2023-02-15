Инфляция в США продолжает расти быстрее ожиданий — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Инфляция в США продолжает расти быстрее ожиданий Сегодня 11:51 — Валюта

Во вторник были опубликованы данные по инфляции в США. В годовом исчислении показатель составил 6,4%, хотя ожидались 6,2%. Базовая инфляция также оказалась выше ожиданий, достигнув уровня в 5,6%. Относительно декабря темпы ценового роста снизились. Однако не факт, что это станет аргументом для ФРС США «смягчить» денежно-кредитную политику, так как инфляция сокращается медленно и далека от целевых значений. Причиной этому служит рост зарплат и низкая безработица. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Инфляция в США (%). Источник: tradingeconomics.com

Главной причиной замедления темпов ценового роста является стабилизация стоимости энергоносителей. Этого удалось добиться распродажей нефти из стратегических запасов США. В понедельник было принято решение реализовать еще 26,00 млн баррелей «черного золота». Данная мера была санкционирована Конгрессом, чтобы избежать дальнейшего подорожания топлива в США.

Запасы нефти упали до отметок 1983 года, опустившись до уровня в 371,58 млн баррелей. Эти резервы придется восполнять несмотря на то, что увеличения объемов предложения со стороны продавцов не наблюдается. Страны ОПЕК не намерены добывать больше, следовательно, возобновление спроса на нефть спровоцирует рост цен. В результате может усилиться глобальная инфляция, которая на данный момент и так далека от желаемых значений.

Запасы нефти в США (%). Источник: tradingeconomics.com

В подобной ситуации ФРС США будет вынуждена повышать учетную ставку и сокращать баланс. Не исключено, что ключевая ставка будет поднята на 0,25% уже на следующем заседании регулятора. Все это негативно влияет на рынок акций и другие активы с повышенным риском. Инвестиции в долговой рынок США приведут к росту спроса на доллар и его укреплению относительно других мировых валют.

Для большей части инвесторов главным сигналом надвигающейся рецессии станет снижение квартальных показателей розничных продаж в США. До этого момента рынок акций будет поддерживаться средствами из резервов коммерческих банков.

RoboForex По материалам:

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