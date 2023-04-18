Инфляция в США по-прежнему беспокоит ФРС — Finance.ua

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Инфляция в США по-прежнему беспокоит ФРС

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На прошлой неделе были опубликованы данные по инфляции в США. Именно на этот показатель последний год ориентируется в своей монетарной политике Федрезерв. Потребительская инфляция в марте оказалась лучше ожиданий инвесторов, снизившись до 5,0%. Можно с уверенностью утверждать, что «пик» ценового роста пройден. Однако радоваться еще рано, так как текущие значения весьма далеки от желаемых. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.
Инфляция в&nbsp;США (%). Источник: bloomberg.com
Инфляция в США (%). Источник: bloomberg.com
Инфляционные риски по-прежнему сохраняются. Недавний рост баланса ФРС США еще не отразился на экономике в полной мере. Рынок труда остается чрезвычайно сильным, а рост зарплат приводит к увеличению цен. Недавние действия ОПЕК+ и ослабление доллара США возымеют действие в следующие несколько месяцев. Все это не позволяет Федрезерву резко менять свою текущую денежно-кредитную политику.
Базовая инфляция в&nbsp;США (%). Источник: bloomberg.com
Базовая инфляция в США (%). Источник: bloomberg.com
Базовая инфляция, которая не учитывает продукты питания и энергоносители, продемонстрировала рост до 5,6%, что оказалось даже выше ожиданий участников рынка. Это будет главным аргументов руководства ЦБ в повышении учетной ставки на заседании в мае. Как известно, цель ФРС — достичь инфляции в 2,0%. В следующем месяце ключевая ставка формально сравняется с темпом ценового роста.
Кроме того, в мире дорожают морские грузоперевозки и сахар. На этом фоне инфляционные опасения растут даже у простых потребителей. Лишь крупные потрясения вроде банкротства Silicon Valley Bank могут привести к кардинальной смене монетарной политики ФРС — ведь простого увеличения ее баланса может оказаться недостаточно.
Дополнительную тревогу вызывает назревающий бюджетный кризис в США. До сих пор нет соглашения между демократами и республиканцами относительно повышения «потолка» госдолга. Фактический дефолт США невозможен, но любые «проволочки» в этом вопросе усиливают глобальные риски. Вложения в американский госдолг считаются наиболее надежным видом инвестиций. При этом часть средств управляющие расходуют и на покупку других активов — например, золота.
По материалам:
RoboForex
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