Инаугурация Трампа поднимает ажиотаж на рынке: DOGE нацелен на $1, XRP и XYZVerse лидируют! — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Инаугурация Трампа поднимает ажиотаж на рынке: DOGE нацелен на $1, XRP и XYZVerse лидируют! Сегодня 12:46 — Криптовалюта

Инаугурация Трампа поднимает ажиотаж на рынке: DOGE нацелен на $1, XRP и XYZVerse лидируют!

Ожидание крупных политических событий вызывает волнение на криптовалютных рынках. Dogecoin привлекает внимание, приближаясь к отметке $1. Тем временем XRP и XYZVerse занимают лидирующие позиции, задавая темп. Эти изменения вызывают бурные обсуждения, намекая на серьезные сдвиги, которые могут изменить ландшафт цифровых валют.

XYZ: Следующий чемпион мем-коинов, готовый покорить 2025 год

Игра началась, и XYZ выходит на арену, чтобы принести рекордные прибыли с неудержимым импульсом! Этот сенсационный мем-коин, ориентированный на спорт, готов стать главным хитом 2025 года, привлекая внимание как криптоэнтузиастов, так и фанатов спорта по всему миру.

XYZ нацелен на ошеломляющий рост в 7400%, оставляя позади таких конкурентов, как BOME и WIF.

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Вспомните торговый объем Polymarket в $1 миллиард во время выборов в США. Теперь представьте, что XYZVerse предлагает нечто большее, благодаря хайпу мем-коинов и спортивных ставок. Возможности для ранних инвесторов в XYZ колоссальны!

XYZ сейчас недооценен, а с предстоящими листингами на ведущих CEX и DEX участники предпродаж могут рассчитывать на жизненно важные прибыли.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) вырос на 10,85% за последнюю неделю. За последний месяц он увеличился на 17,13%, а за полгода его цена выросла на 184,84%. В настоящее время DOGE торгуется в диапазоне $0,30-$0,43, демонстрируя стабильный восходящий тренд.

Ближайший уровень сопротивления составляет $0,49. Если DOGE преодолеет эту отметку, он может достичь следующего уровня сопротивления на $0,62, что станет значительным ростом. Наоборот, ближайшая поддержка находится на уровне $0,24. Если цена упадет ниже, она может снизиться до следующей поддержки на уровне $0,1163.

Технические индикаторы указывают на смешанные перспективы. 10-дневная простая скользящая средняя составляет $0,37, немного ниже 100-дневной средней ($0,39). Индекс относительной силы (RSI) равен 47,28, указывая на то, что монета не перекуплена и не перепродана. MACD слегка отрицательный (-0,0021), что говорит о слабом медвежьем импульсе. Учитывая эти факторы, цена DOGE может стабилизироваться, прежде чем сделать решительный шаг.

Ripple (XRP)

XRP недавно продемонстрировал значительный рост. За последнюю неделю его цена увеличилась на 31,20%. За месяц она выросла на 44,30%, а за полгода — на 449,19%. Текущая цена колеблется между $2,39 и $3,46, что указывает на сильный рыночный импульс.

Технические индикаторы указывают на дальнейший потенциал роста. 10-дневная простая скользящая средняя составляет $3,22, близко к 100-дневной ($3,21), что указывает на стабильность. RSI равен 60,11, указывая на то, что актив не перекуплен. Ближайший уровень сопротивления находится на $3,97. Преодоление этого уровня может привести к следующему сопротивлению на $5,03, что станет значительным ростом. Уровни поддержки находятся на $1,83 и $0,7570, обеспечивая защиту в случае снижения цены.

Учитывая недавний рост цен и положительные индикаторы, XRP может продолжить восходящий тренд. Преодоление сопротивления на уровне $3,97 может открыть путь к дальнейшему росту. Если цена упадет ниже уровня поддержки $1,83, возможно движение вниз. В целом данные указывают на сильный импульс и потенциал роста XRP.

DOGE и XRP демонстрируют хорошие результаты, но XYZVerse (XYZ) выделяется тем, что объединяет спортивных фанатов в мем-коине, нацеленном на рост в 20,000%, сочетая мемы и спорт для достижения успеха.

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