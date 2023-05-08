Импорт свинины упал до 5-летнего минимума — Finance.ua
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Импорт свинины упал до 5-летнего минимума

Казна и Политика
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Импорт свежей, охлажденной и мороженой свинины в апреле составил 424 т (что составляет $1,03 млн). Это на 80 т, или 16% ниже, чем месяцем ранее, и устанавливает новый рекордный минимум месячных поставок с 2018 года.
Об этом сообщает ассоциация «Свиноводы Украины» со ссылкой на данные таможенной статистики.
«В противовес предыдущим годам, низкая импортная активность создала нетипичный рычаг поддержки для внутренних цен на рынке свинины, ведь сырье из-за рубежа сейчас не создает конкуренцию отечественному. Это связано с длительным повышением цен на свинину в странах ЕС, которое продолжается с января и, хоть и немного замедлилось в апреле, но не остановилось. Соответственно, „проходные“ по цене позиции для украинского рынка отечественным импортерам находить сложнее: средняя цена килограмма завезенной свинины в апреле выросла до 2,4 $/кг против 1,88 $/кг в марте», — комментируют в ассоциации.
За январь-апрель 2023-го в Украину поступило 3,58 тыс. т охлажденного и мороженого мяса свиней. Это в 4,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По материалам:
AgroPortal.ua
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