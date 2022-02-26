«єПідтримка»: украинцы собрали для армии 200 млн — Finance.ua

«єПідтримка»: украинцы собрали для армии 200 млн

Сегодня 12:10 — Казна и Политика

Меньше чем за сутки с карт «єПідтримка» на нужды нашей армии украинцы уже перечислили 200 млн грн, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Вы невероятны!» — добавил он.

Напомним, с 25 февраля деньги с «єПідтримка» можно тратить на помощь украинской армии. Денежные средства можно перечислить через Portmone

Ранее НБУ открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии: UA8430000100000047330992708. Он мультивалютный — создан как для перевода средств от международных партнеров и доноров, так и украинского бизнеса и граждан в национальной валюте.

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