Являются ли электронные земельные аукционы ориентиром справедливой стоимости земли — Finance.ua
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Являются ли электронные земельные аукционы ориентиром справедливой стоимости земли

Аграрный рынок
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Являются ли электронные земельные аукционы ориентиром справедливой стоимости земли
Являются ли электронные земельные аукционы ориентиром справедливой стоимости земли
Начиная с октября 2021 года земельные торги стали проходить на платформе Prozorro.Продажи. С тех пор были успешно переданы в аренду 2451 земельный участок коммунальной собственности совокупной площадью более 38 тыс. га, что приносит громадам ежегодно 238,86 млн грн дохода.
Об этом свидетельствует аналитический обзор состояния земельного рынка в Украине от USAID и Киевской школы экономики.
Медианная цена аренды, которую оплатил победитель по результатам земельных торгов, составила 8,1 тыс. грн/га или 220 долл. США/га.
Являются ли электронные земельные аукционы ориентиром справедливой стоимости земли
Таким образом, как говорят специалисты, соотношение между ценами купли-продажи (указанных выше) и аренды на электронных аукционах составляет фактически 1:4,5, что является еще одним тому свидетельством (в придачу к уже указанным выше вызовам), что зарегистрированные цены сделок купли-продажи занижены ориентировочно в два раза (более четкие ориентиры занижения цен требуют детального исследования).

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В общем, прирост переданных в аренду коммунальных участков через Prozorro. Продажи фактически остановился в течение существенной части 2022 года из-за поправок в законодательство на период военного положения, которые позволяют передавать коммунальное имущество в аренду без проведения электронных аукционов.
Электронные аукционы на платформе Prozorro. Продажи возобновились в январе 2023 года после принятия соответствующего Закона Верховной Радой (Закон № 2698). С начала 2023 года были успешно переданы в аренду 994 земельных участка совокупной площадью в 24,8 тыс. га.
По материалам:
Finance.ua
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