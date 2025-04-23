Ярмарка вакансий в киевском метро — Finance.ua

Ярмарка вакансий в киевском метро Сегодня 14:24 — Личные финансы

Ярмарка вакансий в киевском метро

В Киеве 23 и 24 апреля на станции метро «Позняки» состоится ярмарка вакансий, организованная Киевским метрополитеном и Киевским городским центром занятости.

Это отличная возможность для тех, кто ищет работу или хочет сменить профессию, ведь на мероприятии будут представлены актуальные вакансии для разных специальностей. Если вы планируете получить новые возможности для карьерного роста, ярмарка вакансий — именно то место, где вы сможете найти работу своей мечты.

Что будет на ярмарке вакансий

Ярмарка вакансий на «Позняках» будет проходить в будни 23 и 24 апреля с 9:00 до 13:00. В эти часы посетители смогут пообщаться со специалистами кадровых служб, узнать больше о работе в Киевском метрополитене и в городском центре занятости. Участники ярмарки смогут получить информацию о:

Имеющихся вакансиях: от специалистов до рабочих специальностей.

Условиях работы: как проходит день работников, каковы преимущества и требования кандидатов.

Социальных гарантиях: возможности для работников, льготы и бонусы.

Кроме того, специалисты по кадровым службам предоставят консультации и помогут подготовить документы для дальнейшего трудоустройства.

Какие профессии наиболее востребованы

В последнее время в Киевском метрополитене наблюдается дефицит кадров, особенно среди рабочих специальностей. Это дает уникальные возможности для тех, кто имеет техническое образование или хочет работать в инженерной сфере. Среди наиболее востребованных профессий можно выделить:

Слесари: работники, занимающиеся ремонтом и обслуживанием различного оборудования.

Электрики: специалисты, обеспечивающие нормальную работу электрических сетей и систем метрополитена.

Фрезеровщики и токари: специалисты, работающие с металлом, производя детали для различных механизмов.

Эти профессии нуждаются в квалифицированных работниках, ведь без них невозможно обеспечить нормальную и безопасную работу метрополитена.

Когда пройдут другие ярмарки вакансий

Кроме ярмарки на станции Позняки, следующие подобные мероприятия также планируются на:

14−15 мая — станция метро «Героев Днепра»

28−29 мая — станция метро «Почайна»

Эти мероприятия также направлены на набор кадров для разных рабочих специальностей, поэтому не стоит упускать возможность узнать больше о работе в Киевском метрополитене.

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