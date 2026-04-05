Японский метод ведения бюджета Какейбо: как осознанно контролировать личный бюджет Вчера 16:16 — Личные финансы

Что следует знать о японском методе ведения бюджета Какейбо, Фото: freepik

Метод Какейбо (в переводе — «книга домашней экономии») был создан еще в 1904 году первой женщиной-журналисткой Японии Гани Мотоко. Это был простой и понятный инструмент для домохозяек, ведь в начале 20 века женщины в основном отвечали за распределение семейного бюджета. Метод помогал не только фиксировать расходы, но и осознанно управлять средствами семьи. С течением времени эта система стала универсальным инструментом финансового планирования.

Об этом рассказывает онлайн-платформа по финансовой грамотности «Гаразд».

В чем суть метода Какейбо

Главная особенность Какейбо — фиксация расходов вручную. Это поощряет саморефлексию и дает время подумать над каждой покупкой: принесла ли она пользу, или соответствует вашим ценностям и целям.

Метод не предусматривает жестких запретов, а учит различать подлинные потребности и импульсивные покупки. Он не призывает отказываться от удовольствий, а предлагает планировать заранее и включать в бюджет сознательно.

Пять шагов, как воспользоваться методом Какейбо

В начале каждого месяца давайте себе честные ответы на 4 вопроса: сколько у вас сейчас денег, сколько планируете отложить, сколько тратите и как можете улучшить свой результат.

Читайте также Как развить финансовую грамотность: практические навыки

Шаг 1. Подсчет всех доходов за месяц. Запишите все поступления, которые ожидаете получить за месяц: зарплату, подработку, социальные выплаты. Если доход нестабильный — ориентируйтесь на минимальную гарантированную сумму.

Шаг 2. Определите обязательные издержки. Сразу вычтите расходы на жилье, коммунальные услуги, кредиты, транспорт и другие регулярные платежи. Это поможет понять реальный доступный бюджет.

Шаг 3. Установите цель для сбережений. Отложите часть средств сразу после получения дохода и определите, на что копите. Экономия должны быть приоритетом, а не остатком.

Шаг 4. Спланируйте расходы. Средства, которые останутся после обязательных расходов и сбережений — ваш ресурс для финансового планирования на месяц.

По методу Какейбо предлагается распределять бюджет по четырем категориям:

то, без чего невозможно выжить (продукты питания, лекарства, транспорт);

то, что питает разум (книги, билеты в кино, образовательные курсы);

то, что приносит радость, но не обязательно (рестораны, шоппинг, развлечения);

непредвиденные расходы (ремонт техники, поход к врачу).

Такой подход помогает лучше понять, в каких категориях вы тратите больше всего, а где деньги «работают» на ваше долгосрочное развитие.

Чтобы упростить учет, записи можно вести в виде таблицы: в первой колонке указывать конкретные затраты, в верхней строке — категории, а в ячейках фиксировать суммы за каждую неделю.

5. Ведите ежедневный учет. Каждый день записывайте расходы — это занимает всего несколько минут, но помогает избежать неконтролируемых расходов и потери денег.

В конце месяца проанализируйте результаты: удалось ли сэкономить запланированную сумму, где расходы превысили ожидания и какие покупки были лишними. Такой анализ помогает понять свои финансовые привычки и скорректировать их в будущем.

