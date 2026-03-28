ТОП-7 советов для молодежи, как хранить денежные средства Сегодня 12:08 — Личные финансы

В военное время особенно важно заботиться о личных финансах. Даже небольшие, но регулярные шаги помогают сберечь деньги и укрепить финансовую устойчивость. Эксперты «Финкульта» рассказали, как молодым людям сберегать денежные средства и повысить финансовую безопасность.

Создайте финансовую подушку безопасности

Определите, от каких непредвиденных ситуаций вы хотите себя оградить — например, от потери работы, неожиданных медицинских расходов или других финансовых затруднений.

Финансовая подушка безопасности должна покрывать расходы не менее чем на 3−6 месяцев.

Планируйте регулярные сбережения

Эксперты советуют сразу закладывать в бюджет отдельную статью резервный фонд и регулярно его пополнять. Оптимально — автоматизировать процесс, чтобы часть дохода сразу уходила на накопления.

Сохраняйте деньги безопасно

Одним из самых безопасных способов хранения средств остаются банковские счета. Среди основных преимуществ выделяют постоянный доступ к деньгам онлайн и защиту от воровства или потери. Также во время военного положения в Украине действует 100% гарантия банковских вкладов.

Диверсифицируйте сбережения

Диверсификация сбережений — это распределение средств между разными финансовыми инструментами, банками или валютами. Этот метод позволяет более надежно сохранить средства от инфляции и экономических колебаний.

К примеру, часть средств целесообразно хранить в более стабильных валютах — долларах или евро.

Избегайте лишних долгов

По словам экспертов, займы следует брать только при необходимости и своевременно их погашать — это позволит уволить больше ресурсов для сбережений.

Ищите дополнительные источники дохода

Фриланс, подработка или развитие новых навыков может стать дополнительным источником дохода и помочь сформировать финансовую подушку безопасности.

Развивайте финансовую грамотность

В современных условиях знания о бюджетировании, сбережении и управлении средствами становятся обязательными. Они помогают принимать взвешенные финансовые решения.

Специалисты отмечают, что финансовая культура формируется постепенно. Даже небольшие, но регулярные шаги помогают создать надежную защиту.

