0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-7 советов для молодежи, как хранить денежные средства

Как молодежи хранить деньги
Как молодежи хранить деньги, Фото: freepik
В военное время особенно важно заботиться о личных финансах. Даже небольшие, но регулярные шаги помогают сберечь деньги и укрепить финансовую устойчивость. Эксперты «Финкульта» рассказали, как молодым людям сберегать денежные средства и повысить финансовую безопасность.

Создайте финансовую подушку безопасности

Определите, от каких непредвиденных ситуаций вы хотите себя оградить — например, от потери работы, неожиданных медицинских расходов или других финансовых затруднений.
Финансовая подушка безопасности должна покрывать расходы не менее чем на 3−6 месяцев.

Планируйте регулярные сбережения

Эксперты советуют сразу закладывать в бюджет отдельную статью резервный фонд и регулярно его пополнять. Оптимально — автоматизировать процесс, чтобы часть дохода сразу уходила на накопления.

Сохраняйте деньги безопасно

Одним из самых безопасных способов хранения средств остаются банковские счета. Среди основных преимуществ выделяют постоянный доступ к деньгам онлайн и защиту от воровства или потери. Также во время военного положения в Украине действует 100% гарантия банковских вкладов.

Диверсифицируйте сбережения

Диверсификация сбережений — это распределение средств между разными финансовыми инструментами, банками или валютами. Этот метод позволяет более надежно сохранить средства от инфляции и экономических колебаний.
К примеру, часть средств целесообразно хранить в более стабильных валютах — долларах или евро.

Избегайте лишних долгов

По словам экспертов, займы следует брать только при необходимости и своевременно их погашать — это позволит уволить больше ресурсов для сбережений.

Ищите дополнительные источники дохода

Фриланс, подработка или развитие новых навыков может стать дополнительным источником дохода и помочь сформировать финансовую подушку безопасности.

Развивайте финансовую грамотность

В современных условиях знания о бюджетировании, сбережении и управлении средствами становятся обязательными. Они помогают принимать взвешенные финансовые решения.
Специалисты отмечают, что финансовая культура формируется постепенно. Даже небольшие, но регулярные шаги помогают создать надежную защиту.
Finance.ua
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
