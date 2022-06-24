Японский гигант техники Toshiba может стать частной компанией за $22 млрд — Reuters Сегодня 18:01 — Фондовый рынок

Японский гигант техники Toshiba может стать частной компанией за $22 млрд — Reuters

Японский производитель промышленной и бытовой техники Toshiba получил восемь первоначальных предложений по выкупу компании и два предложения о слиянии. Участники торгов готовы предложить до $51,41 за акцию. Таким образом, общая сумма сделки составляет около $22 млрд.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех собеседников, знакомых с процессом.

Участники торгов обсуждают с акционерами Toshiba диапазон цены предложения до 7000 иен ($51,72) за акцию, что составляет до 27% надбавки к цене акций Toshiba в 5501 иен ($40,64).

Цена предложения, если она будет окончательная, будет оценивать Toshiba в $22 млрд, это верхний предел диапазона.

Японский инвестиционный банкир, знающий о сделке, отдельно сказал, что даже при 6500 иен ($48,02) за акцию оценка Toshiba кажется «слишком раздутой». По его словам, цена должна учитывать, как инвесторы оценивают 40% акций производителя чипов Kioxia, принадлежащих Toshiba.

После бухгалтерского скандала с Toshiba в 2015 году исполнительный директор и президент Toshiba Хисао Танака ушел в отставку. Компания признала, что завышала свою прибыль в отчетах за шесть прошлых лет. Комиссия заявляла, что фирма завысила свой операционный доход в целом на сумму 151,8 млрд иен ($1,22 млрд).

В ноябре 2021 года Toshiba объявила о разделении на три отдельные публичные компании, одна из которых сохранит название Toshiba. По плану, разделение вновь созданных компаний и их выход на рынок должно было быть завершено во второй половине 2023 финансового года (апрель 2023 года — март 2024 года). Компания заявляла, что разделение призвано «укрепить конкурентные позиции» и «придать большую гибкость каждому бизнесу».

Однако этот план противоречил призывам инвесторов-активистов сделать компанию частной. Некоторые крупные акционеры еще в ноябре заявляли, что Toshiba не сможет получить нужное количество голосов (66,6%) для разделения на отдельные компании.

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