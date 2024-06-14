Японский электромобиль установил новый мировой рекорд скорости — Finance.ua

Японский электромобиль установил новый мировой рекорд скорости
Японский электрический суперкар Aspark Owl продолжает бить рекорды. Теперь это самый быстрый электромобиль в мире.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
На автодроме Папенбург в Германии гонщик Марк Бассенк разогнал новый Aspark Owl в специальной версии SP600 до 438,7 км/ч, то есть суперкар на 26,7 км/ч быстрее предыдущего рекордсмена Rimac Nevera.
Стоит отметить, что вариант Aspark Owl SP600 пока не серийный — его производство планируют начать в ближайшее время. Зрительно он отличается от стандартного суперкара более обтекаемым кузовом с удлиненной задней частью. Кроме того, у него отсутствуют зеркала заднего вида и установлены специальные шины Bridgestone Potenza Race.
Характеристики силовой установки Aspark Owl SP600 пока держат в секрете. Известно, что стандартная модель оснащена четырьмя электромоторами общей мощностью 1985 л. с.
Ранее именно стандартный суперкар Aspark Owl установил рекорд разгона до 100 км/ч среди серийных автомобилей — 1,72 с. В общей сложности выпустили 50 таких купе.
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