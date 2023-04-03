Японские разработчики научили искусственный интеллект искать противопехотные мины — Finance.ua

Японские разработчики научили искусственный интеллект искать противопехотные мины 03.04.2023, 00:34 — Технологии&Авто

Японские разработчики научили искусственный интеллект искать противопехотные мины

Японская технологическая корпорация NEC разработала технологию искусственного интеллекта, которая способна предвидеть, где, скорее всего, спрятаны мины.

Разработчики уверяют, что ИИ работает с 90% точностью. Новаторский подход направлен минимизировать количество смертей, связанных с незнанием людей о спрятанной под землей взрывчатке. В NEC заявили, что готовы к коммерческим предложениям правительств стран и международных организаций.

Технология прошла проверку в зонах боевых конфликтов на территории азиатского региона. С апреля по октябрь прошлого года NEC анализировала открытые ландшафты и военные объекты под наблюдением Красного Креста, а также опрашивала местных жителей, чтобы составить список потенциальных минных захоронений.

Разработчики заявляют, что их ИИ-технология может исследовать 800 различных участков за несколько часов. На этот момент саперы это делают месяцами и годами.

Хотя саперам до сих пор необходимо вручную подтверждать зоны со скрытыми наземными минами, компания надеется, что ИИ-технология в любом случае ускорит процесс обезвреживания боеприпасов. NEC заявила, что работает над увеличением скорости и точности своих прогнозов путем привлечения различных источников информации — в том числе из дронов и спутников.

По данным японской фирмы, в 2021 году от мин и бомб, оставленных военными в зонах боевых конфликтов, погибли по меньшей мере 5554 человека во всем мире, большинство из них — гражданские.

noworries По материалам:

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