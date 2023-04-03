Японские разработчики научили искусственный интеллект искать противопехотные мины — Finance.ua
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Японские разработчики научили искусственный интеллект искать противопехотные мины

Технологии&Авто
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Японские разработчики научили искусственный интеллект искать противопехотные мины
Японские разработчики научили искусственный интеллект искать противопехотные мины
Японская технологическая корпорация NEC разработала технологию искусственного интеллекта, которая способна предвидеть, где, скорее всего, спрятаны мины.
Разработчики уверяют, что ИИ работает с 90% точностью. Новаторский подход направлен минимизировать количество смертей, связанных с незнанием людей о спрятанной под землей взрывчатке. В NEC заявили, что готовы к коммерческим предложениям правительств стран и международных организаций.
Технология прошла проверку в зонах боевых конфликтов на территории азиатского региона. С апреля по октябрь прошлого года NEC анализировала открытые ландшафты и военные объекты под наблюдением Красного Креста, а также опрашивала местных жителей, чтобы составить список потенциальных минных захоронений.
Разработчики заявляют, что их ИИ-технология может исследовать 800 различных участков за несколько часов. На этот момент саперы это делают месяцами и годами.
Хотя саперам до сих пор необходимо вручную подтверждать зоны со скрытыми наземными минами, компания надеется, что ИИ-технология в любом случае ускорит процесс обезвреживания боеприпасов. NEC заявила, что работает над увеличением скорости и точности своих прогнозов путем привлечения различных источников информации — в том числе из дронов и спутников.
По данным японской фирмы, в 2021 году от мин и бомб, оставленных военными в зонах боевых конфликтов, погибли по меньшей мере 5554 человека во всем мире, большинство из них — гражданские.
По материалам:
noworries
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