Японские компании Subaru, Lexus и Toyota возглавили рейтинг надежности автомобилей — Finance.ua

Японские компании Subaru, Lexus и Toyota возглавили рейтинг надежности автомобилей Сегодня 02:40 — Фондовый рынок

Японские компании Subaru, Lexus и Toyota возглавили рейтинг надежности автомобилей

Согласно исследованию Consumer Reports по итогам 2024 года, японские компании Subaru, Lexus и Toyota возглавили рейтинг надежности автомобилей.

Результаты исследования были опубликованы на сайте организации.

Автомобили этих брендов получили самые высокие баллы за стабильность в эксплуатации, минимальное количество поломок и двигатели.

Лидером среди производителей топливных автомобилей оказалась марка Subaru, набравшая 68 баллов.

Второе место занял Lexus, который набрал 65 баллов и продемонстрировал надежность своих гибридных технологий.

Замыкает «тройку» лидеров Toyota с результатом 62 балла, которая подтвердила надежность своих автомобилей в разных сегментах: от седанов до кроссоверов и внедорожников.

В конце списка оказались Rivian, Cadillac и GMC, при этом производитель электромобилей Rivian набрал всего 14 баллов из 100 возможных.

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