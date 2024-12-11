Японские компании Subaru, Lexus и Toyota возглавили рейтинг надежности автомобилей — Finance.ua

Японские компании Subaru, Lexus и Toyota возглавили рейтинг надежности автомобилей
Согласно исследованию Consumer Reports по итогам 2024 года, японские компании Subaru, Lexus и Toyota возглавили рейтинг надежности автомобилей.
Результаты исследования были опубликованы на сайте организации.
Автомобили этих брендов получили самые высокие баллы за стабильность в эксплуатации, минимальное количество поломок и двигатели.
Лидером среди производителей топливных автомобилей оказалась марка Subaru, набравшая 68 баллов.
Второе место занял Lexus, который набрал 65 баллов и продемонстрировал надежность своих гибридных технологий.
Замыкает «тройку» лидеров Toyota с результатом 62 балла, которая подтвердила надежность своих автомобилей в разных сегментах: от седанов до кроссоверов и внедорожников.
В конце списка оказались Rivian, Cadillac и GMC, при этом производитель электромобилей Rivian набрал всего 14 баллов из 100 возможных.
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