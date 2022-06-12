Японские инженеры сконструировали турбину, чтобы превратить поток воды в электроэнергию — Finance.ua

Японские инженеры сконструировали турбину, чтобы превратить поток воды в электроэнергию

Компания Ishikawajima-Harima Heavy Industries занимается разработкой технологии уже более десяти лет и сотрудничает с Организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO). В феврале проект прошел успешное испытание в водах у юго-западного побережья Японии.

Устройство привязывают ко дну якорным канатом и силовыми кабелями, оно может сориентироваться, чтобы найти наиболее эффективное положение для выработки энергии за счет толчка глубоководного течения и направить ее в сеть.

Прототип турбины назвали Kairyu, он переводится как океанское течение. Его фюзеляж составляет 20 м, он окружен парой цилиндров одинакового размера, в каждом из которых размещена система выработки электроэнергии, прикрепленная к 11-метровой лопатке турбины.

Kairyu спроектировали так, чтобы он находился примерно в 50 м под водой. Когда он плывет к поверхности, то создается сопротивление, оно обеспечивает необходимый крутящий момент на турбинах. Каждая из лопастей вращается, чтобы устройство оставалось относительно стабильным.

При скорости от двух до четырех узлов (около одного-двух метров в секунду) Kairyu способен вырабатывать в общей сложности 100 киловатт энергии.

100 киловатт это немного, но технологию планируют масштабировать и создать устройство 20-метровыми турбинами, чтобы вырабатывать более 2 мегаватт

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