Японская Rakuten планирует размещение акций банковского подразделения в ходе IPO более чем на $800 млн — Finance.ua

Японская Rakuten планирует размещение акций банковского подразделения в ходе IPO более чем на $800 млн Сегодня 19:46 — Фондовый рынок

Японская Rakuten планирует размещение акций банковского подразделения в ходе IPO более чем на $800 млн

Японская компания Rakuten Group Inc. заявила, что планирует первоначальное публичное размещение акций (IPO) своего банковского подразделения в следующем месяце с предполагаемым листингом в размере $807 млн.

Об этом пишет Reuters.

Это будет крупнейшим IPO в Японии с декабря 2018 года.

В то время как акции мировых банков в последние недели резко упали после крушения ряда региональных кредиторов США и беспорядков в Credit Suisse, японские банки до сих пор избегали катастрофических ударов и, как считается, в общем-то способны выдержать потрясения.

Rakuten планирует продать 53,95 млн акций Rakuten Bank Ltd как местным, так и зарубежным инвесторам, а Rakuten Bank планирует выпустить 5,55 млн новых акций согласно документам регулирующих органов. Это позволит оценить IPO в 106,8 млрд иен ($807 млн) исходя из среднего диапазона ориентировочной цены в 1795 иен.

Предложение также будет включать опцион на покупку 4,46 млн акций.

Согласно расчетам Reuters, листинг оценит Rakuten Bank примерно в 305 миллиардов иен ($2,31 млрд).

Согласно условиям соглашения, о которых узнало агентство Bloomberg, в рамках IPO предлагается около 60 млн акций, из которых 16% продает кредитор, а 84% владелец Rakuten Group.

Это будет крупнейшим IPO в Японии с декабря 2018 года, когда SoftBank Corp. вышла на листинг после гигантского IPO на $21 млрд. Согласно данным, собранным Bloomberg, сделка Rakuten будет больше какой-либо с того времени, даже если акции будут оценены в нижней части рыночного диапазона, а перераспределение не будет проведено.

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