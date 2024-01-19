Японская писательница призналась, что ее роман писал ChatGPT — Finance.ua

Японская писательница призналась, что ее роман писал ChatGPT Сегодня 18:00 — Мир

Японская писательница призналась, что ее роман писал ChatGPT

Лауреат японской литературной премии Ри Кудан призналась, что использовала ChatGPT для написания «около пяти процентов» ее фантастического романа, сообщает издание RFI.

Последний роман Ри Кудан «Токийская башня сочувствия» признан жюри «безупречным» и получил премию Акутагавы, которая вручается раз в два года.

Действие книги разворачивается в футуристическом Токио и вращается вокруг многоэтажной тюремной башни и нетерпимости ее архитектора к преступникам, роман развивает тему искусственного интеллекта.

«При написании этой книги я активно использовала генеративный искусственный интеллект, такой как ChatGPT, — сказала писательница на церемонии после объявления победителя. — Около пяти процентов книги дословно цитируют предложения, созданные ИИ».

Кудан также призналась, что вне своей творческой деятельности часто играет с искусственным интеллектом, доверяя ему свои «самые сокровенные мысли, о которых никогда не может ни с кем поговорить».

Общество содействия японской литературе, организатор премии Акутагавы, отказалось от комментариев, отмечает RFI.

borgexpert По материалам:

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